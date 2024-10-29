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超思案 約談陳吉仲、林聰賢、陳駿季

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，昨天傳喚農業部前部長陳吉仲（左）、中央畜產會前董事長林聰賢（中）、農業部長陳駿季（右）出庭應訊。記者許正宏／攝影
台北地檢署偵辦超思進口雞蛋弊案，昨天傳喚農業部前部長陳吉仲（左）、中央畜產會前董事長林聰賢（中）、農業部長陳駿季（右）出庭應訊。記者許正宏／攝影
台北地檢署偵辦超思進口蛋弊案，上月搜索農業部、中央畜產會及爭議廠商超思、亮采二家進口商，約談畜產會官員及業者共八名被告，昨發動第二波約談，以被告身分傳喚農業部前任、現任部長陳吉仲、陳駿季及中央畜產會前董事長林聰賢，訊後均請回。

陳吉仲、陳駿季、林聰賢三人，昨天上午九時卅分一同現身北檢，進入偵查庭接受檢察官訊問。北檢為加快訊問速度，分別指派三位檢察官各別進行訊問。三人庭訊僅約兩小時便結束，林聰賢約在十一時卅分結束庭訊離去，接著陳駿季，陳吉仲也在近十二時步出偵查庭，三人未回應購蛋爭議。

據了解，昨天檢方傳喚三人重點，在於釐清當年因國內雞蛋不足，農業部依「一一一年度雞蛋緊急調度與產銷調節計畫」、「一一二年度雞蛋緊急調度計畫」，補助畜產會辦理日本雞蛋進口過程中，農業部與畜產會的分工和執行如何劃分？以及農業部長和畜產會董事長在全案中的角色。

超思相關檢舉、告發案件，北檢在歷經十一個月未有任何偵辦動作下，上月廿四日突然在京華城案辦得如火如荼、外界質疑政治辦案之際，指揮調查局依涉犯貪汙、加重詐欺及偽造文書等罪，發動十四路搜索、約談。

當時超思負責人秦語喬以二百萬元交保，亮采負責人林宜龍一百萬元交保，畜產會專員吳俊達、員工林昌憲各五十、卅萬元交保；農業部副司長、時任中央畜產會執行長陳中興、家禽組組長龔榮太、亮采法人代表王朝輝等人請回；秦語喬女兒吳諭非因人在日本未約談。

全案關鍵人物之一吳諭非不在昨天約談名單中，但檢方已將她列為被告。外傳吳女長居日本，檢方曾透過管道聯繫希望她返國說明，均未獲回應。吳女疑似一人身兼日本伊勢食品公司代表、日方代理商及超思貿易進口商三種角色，在友人協助下與農業部、畜產會對接辦理雞蛋進口。

檢調懷疑，畜產會向超思採購日本進口蛋，平均採購價每顆七點三九元，高於亮采平均採購價六點九元，畜產會僅與吳女電話確認便逕行採購，當中超思、亮采有無藉機低價高報，提高採購價格詐取畜產會公帑？採購程序有無違法？上述疑點均須吳女到案方能釐清。

畜產會 超思 農業部

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