成本相差14倍…台中業者工業氧氣混充醫用？檢方：擴大偵辦釐清

台中市太平區昞暉公司涉嫌以工業氧氣混充醫用氧氣，兩者成本相差14倍，業者經人檢舉後，市府與檢調已介入調查。台中地檢署今表示，此案已由檢察官在今年8月底搜索，查扣分裝工具、封膜、標籤、氣瓶等證物，正由食藥處協助判定涉案偽藥。

台中地檢署表示，此案是今年7月間，調查局台中市調處接獲民眾檢舉，昞暉公司經營疑涉不法，市調處報請台中地檢署指揮後，承辦檢察官在8月21日，指揮市調處會同台中市食藥處人員，搜索昞暉公司位在太平區營業處所，現場查扣分裝工具、偽造的封膜、標籤、氧氣瓶等證物，並由食藥處協助判定案關偽藥。

經查，昞暉公司陳姓負責人等人，從自2020年間起，在部分營業項目中，疑將工業用氧氣混用於醫療用氧氣，偽造印製不實封膜、標籤為掩飾，對外販賣予中部地區醫療院所、藥局等處，販售涉及偽藥部分，經衛生局責令昞暉公司限期完成回收，協助後續處理；涉案偽藥對於人體的實際危害，則委請主管機關、專業機構提供意見，以資認定。