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台中市民熱心助警！指證毒犯棄置毒品處 保大頒獎表揚

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市保安警察大隊警員在今年8月間，在北屯區查捕一起越南籍移工持有毒品案時，過程中劉姓市民見義勇為，主動協助警方指認毒品丟棄地點，提供關鍵性的破案線索，保大為表揚劉的行為，24日在大隊聯合勤務教中，公開表揚劉、頒發感謝狀。

保大小隊長蔡東峰回憶，當時正在執行酒駕取締勤務，發現一輛轎車違規停車，阻礙交通，上前稽查後，開車的越南籍朱姓移工神情異常，偷偷將香菸盒內的毒品丟棄後試圖逃逸。

警方即時壓制該名移工，碰巧劉姓市民目睹過程，主動上前告知警方朱男怪異舉動，還指出毒品被丟棄的確切位置，讓警方順利於水溝內尋獲含有11包安非他命的香菸盒，成功協助警方人贓俱獲。

台中市保大隊長施永昭在24日聯合勤務時，頒發獎狀予劉姓市民，表揚在關鍵時刻挺身而出、協助警方維護社會治安的貢獻。

施永昭說，警力有限，民力無窮，警察在維護治安的路上需要更多熱心公益的民眾協助，作為警方的堅強後盾。劉姓市民的見義勇為行動，不僅幫助警方破案，更是社會正向力量的具體展現，市民如發現不法行為，或掌握相關資訊，應主動向警方通報，共同維護公共安全，讓市民生活更為安心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市劉姓市民（右三）在今年8月間協助保大警員查緝毒品，保大近日頒發感謝狀給他。圖／台中市保大提供
台中市劉姓市民（右三）在今年8月間協助保大警員查緝毒品，保大近日頒發感謝狀給他。圖／台中市保大提供

台中市 毒品 移工

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