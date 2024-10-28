越南卡拉ok開毒趴吵鬧傳怪味 警臨檢抓負責人、失聯移工

台北市一家私人招待越南卡拉OK店傳出怪味，聲音妨害安寧，警方到場實施臨檢，查獲正要逃跑的武姓負責及工作人員，臨檢發現殘留的毒品殘渣袋，並在頂樓查獲躲藏的失聯移工等共計10人，並查扣安非它命咖啡包及愷他命，全案依法送辦。

中山一派出所指出，今凌晨接獲民眾報案，中山北路一段33巷地下室的卡拉OK店有怪味、吵鬧聲，前往臨檢敲門時店家未回應，警方從後門發現3人準備逃離，將人帶回臨檢，卡拉OK店內傳出刺鼻的愷他命味，現場垃圾桶留下毒品咖啡包17包殘渣袋、包廂內有摻有愷他命殘渣6支煙蒂，顯然是剛剛在開毒趴。

警方清查大樓抓涉嫌吸毒者，在頂樓發現逃跑躲藏的越南籍4男3女，命其趴下，7人為朋友關係，其中有5人為失聯移工，並查扣共同持有摻有安非它命咖啡包43包（總毛重2OO多公克）、愷他命20包（總毛重19公克 ）。

越南卡拉OK店武姓負責人、工作人員2人及客人7人等共10人，訊後依毒品危害防制條例及入出國移民法案，移請地檢署及移民署續辦。中山分局重申，「毒品零容忍」將持續溯源瓦解販毒集團，打造無毒家園，以淨化社會治安、保障市民安全。

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