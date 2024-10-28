聽新聞
0:00 / 0:00
越南卡拉ok開毒趴吵鬧傳怪味 警臨檢抓負責人、失聯移工
台北市一家私人招待越南卡拉OK店傳出怪味，聲音妨害安寧，警方到場實施臨檢，查獲正要逃跑的武姓負責及工作人員，臨檢發現殘留的毒品殘渣袋，並在頂樓查獲躲藏的失聯移工等共計10人，並查扣安非它命咖啡包及愷他命，全案依法送辦。
中山一派出所指出，今凌晨接獲民眾報案，中山北路一段33巷地下室的卡拉OK店有怪味、吵鬧聲，前往臨檢敲門時店家未回應，警方從後門發現3人準備逃離，將人帶回臨檢，卡拉OK店內傳出刺鼻的愷他命味，現場垃圾桶留下毒品咖啡包17包殘渣袋、包廂內有摻有愷他命殘渣6支煙蒂，顯然是剛剛在開毒趴。
警方清查大樓抓涉嫌吸毒者，在頂樓發現逃跑躲藏的越南籍4男3女，命其趴下，7人為朋友關係，其中有5人為失聯移工，並查扣共同持有摻有安非它命咖啡包43包（總毛重2OO多公克）、愷他命20包（總毛重19公克 ）。
越南卡拉OK店武姓負責人、工作人員2人及客人7人等共10人，訊後依毒品危害防制條例及入出國移民法案，移請地檢署及移民署續辦。中山分局重申，「毒品零容忍」將持續溯源瓦解販毒集團，打造無毒家園，以淨化社會治安、保障市民安全。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言