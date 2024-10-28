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1張1萬元！賣周杰倫演唱會門票成詐騙新招 銀樓收到匯款揭內幕
周杰倫演唱會門票竟遭不肖份子用來詐騙！新竹29歲陳男向買家謊稱販售2張門票，誘騙買家將錢匯入1間銀樓帳戶，隨後陳男至銀樓佯裝顧客稱要用該筆2萬元匯款買金飾，業者驚覺有異報警。中和警前天循線逮捕陳男，詢後依詐欺、毒品罪送辦。
據了解，新北市31歲游姓男子日前在臉書發文求購2張周杰倫演唱會門票，家住新竹從事工地散工的29歲陳男發現後頓起歹念，向游男私訊謊稱自己有2張門票，願意以每張門票1萬元價格賣給游男。陳男同時向1間銀樓佯稱要購買4萬元金飾，取得銀樓帳號後，隨即要求游男將2萬元門票費匯入銀樓帳號。
銀樓楊姓業者發現帳戶匯進來2萬，但與陳男要購買的4萬元金飾還差2萬，於是向陳男詢問。陳男改口向楊男表示只要購買2萬元的金飾，楊姓業者驚覺有異立即報警。
中和警方查詢匯款帳號，26日聯繫匯款的游男詢問。游男表示匯款是要用來購買周杰倫演唱會門票，此見詐騙方才曝光。中和警請銀樓楊姓業者將陳男誘出面交，趁陳男出面交易時將他當場逮捕，還在其住處搜出K他命毒品。陳男供稱因為缺錢花用才會利用周杰倫門票行騙，訊後被依詐欺、毒品罪嫌送辦。
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