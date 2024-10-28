快訊

超越C羅成史上最醜雕像？ 「閃電俠」韋德自嘲：那個人是誰

女兒遭男強擄強抱…母怒「身障就算了？」 張善政說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／投資普洱每月賺10％詐44人 刑事局抓16人扣房產

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣陳姓男子經營水房，收購人頭戶，與大陸詐騙機房合作，以「投資普洱茶每月賺10％」為噱頭，詐騙被害人，至少有44人受害，金額破514萬元，刑事局中打去年間獲報後，陸續收網抓人，今年4月查緝陳姓男子等16人到案，也扣押陳名下市價900萬元的房地產，陳被依詐欺洗錢等罪，遭檢方聲押獲准。

刑事局中打五隊在去年間接獲情資，陳姓男子（43歲）為首的洗錢水房，在網路標榜「不控車」方式招募人頭，約定收購價格後帶同人頭至銀行開戶，設定網銀約定轉帳功能，陳取得相關人頭帳戶後，再與大陸的詐欺機房合作，協助洗錢，收取12％的利潤。

中打五隊查出，與陳配合的詐欺機房，會在臉書等社群媒體，刊登投資知名普洱茶廣告，以「每月保證獲利10％」、「穩賺不賠」等話術，誘騙被害人匯款購買茶葉投資，利用網銀約定轉帳迅速層轉大額贓款，或指揮旗下杜姓幹部等人，召募面交車手向被害人收取詐欺款項，避免檢警通報金融機構攔阻，清查被害人達44人，詐騙金額超過514萬元。

中打五隊報請台中地檢署愛股檢察官指揮後，與台中市刑大、台北市信義警分局等單位，合組專案小組偵辦，去年12月至今年4月間，陸續查緝陳男等16名涉案人到案，查扣現金10萬餘元、工作手機31支、電腦硬碟1個等證物。

全案依詐欺、洗錢、組織等罪，移送台中地檢署後，檢方聲押陳獲准，兩名重要幹部分別以5萬元、10萬元交保，其餘涉案人限制住居，另外陳名下市價約900萬元的房地產，也被法院裁定扣押，以利後續訴追。

刑事局中打五隊破獲以陳姓男子為首的詐欺水房，查扣10萬元現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打五隊破獲以陳姓男子為首的詐欺水房，查扣10萬元現金等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打五隊破獲以陳姓男子為首的詐欺水房，查扣10萬元現金、手機、存簿等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打五隊破獲以陳姓男子為首的詐欺水房，查扣10萬元現金、手機、存簿等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打五隊破獲以陳姓男子為首的詐欺水房，查扣10萬元現金、手機、存簿等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局中打五隊破獲以陳姓男子為首的詐欺水房，查扣10萬元現金、手機、存簿等贓證物。記者陳宏睿／翻攝

洗錢 詐欺 詐騙

延伸閱讀

獨／「功夫」太入戲？高雄警購陸製「穿雲箭」射魚 遭自家人逮

8現、退役軍人 遭宮廟、幫派利誘著軍服拿五星旗拍投降片

刑事局獲美製防彈盾牌等百萬裝備 愛爾麗捐贈提升安全

影／新加坡人被騙...追台中洗錢王過手54億 豪宅抽屜藏鉅款

相關新聞

影／投資普洱每月賺10％詐44人 刑事局抓16人扣房產

南投縣陳姓男子經營水房，收購人頭戶，與大陸詐騙機房合作，以「投資普洱茶每月賺10％」為噱頭，詐騙被害人，至少有44人受害...

年輕人爭風吃醋打群架 1人遭偷襲中刀重傷送醫

台南市永康區昨天發生一起殺人未遂案，警方獲報有兩群人在住宅門口打群架，到場時打架的人一哄而散，一人傷勢嚴重送醫，警方陸續...

星期評論／暴利誘人 重懲才能治黃牛

藝人周杰倫12月進攻台北大巨蛋，大批黃牛隨之入侵，關鍵在於暴利誘人，最終裁罰往往偏輕，難生嚇阻效果。如果不願回歸市場機制...

南投6歲童高燒不退…住院竟在體內驗出安非他命 縣府緊急安置

南投一名6歲男童今年6月持續發燒住院，院方檢驗發現男童體內毒品含量高，通報縣府緊急安置。男童父母雖有意將男童接回，但其母...

反毒成效不彰 劉民和：盼調合理論與實務

「政府的反毒政策，在學術與實務的結合上仍有落差，盼多借鏡實務經驗！」晨曦會總幹事劉民和27日於研討會受訪時表示，目前看來政府的反毒政策還在摸索，盼能更積極整合雙方的意見。他也分享說，以傳福音戒毒其實是高投資、高成就，也希望戒毒成功者「回頭之後堅固弟兄」，擴大反毒與戒毒力量。

福音戒毒成效好 但領袖要投入生命見證

「聯合國毒品報告對吸毒者心理探討太少，應該更重視心理對戒毒的效用！」晨曦會顧問陳偉仁25日表示，隨著毒品問題恐愈來愈嚴重，應該設法靠近與上帝的距離。主愛之家副執行長鮑永勝也表示，身為主要帶領者，一定要以身作則，成效才會較好。晨曦會副總幹事陳俊儒則說，毒品上癮有時連親情都難讓上癮者回頭，需有福音戒毒協助。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。