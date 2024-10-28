影／投資普洱每月賺10％詐44人 刑事局抓16人扣房產

南投縣陳姓男子經營水房，收購人頭戶，與大陸詐騙機房合作，以「投資普洱茶每月賺10％」為噱頭，詐騙被害人，至少有44人受害，金額破514萬元，刑事局中打去年間獲報後，陸續收網抓人，今年4月查緝陳姓男子等16人到案，也扣押陳名下市價900萬元的房地產，陳被依詐欺、洗錢等罪，遭檢方聲押獲准。

刑事局中打五隊在去年間接獲情資，陳姓男子（43歲）為首的洗錢水房，在網路標榜「不控車」方式招募人頭，約定收購價格後帶同人頭至銀行開戶，設定網銀約定轉帳功能，陳取得相關人頭帳戶後，再與大陸的詐欺機房合作，協助洗錢，收取12％的利潤。

中打五隊查出，與陳配合的詐欺機房，會在臉書等社群媒體，刊登投資知名普洱茶廣告，以「每月保證獲利10％」、「穩賺不賠」等話術，誘騙被害人匯款購買茶葉投資，利用網銀約定轉帳迅速層轉大額贓款，或指揮旗下杜姓幹部等人，召募面交車手向被害人收取詐欺款項，避免檢警通報金融機構攔阻，清查被害人達44人，詐騙金額超過514萬元。

中打五隊報請台中地檢署愛股檢察官指揮後，與台中市刑大、台北市信義警分局等單位，合組專案小組偵辦，去年12月至今年4月間，陸續查緝陳男等16名涉案人到案，查扣現金10萬餘元、工作手機31支、電腦硬碟1個等證物。