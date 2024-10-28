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年輕人爭風吃醋打群架 1人遭偷襲中刀重傷送醫

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南市永康區昨天發生一起殺人未遂案，警方獲報有兩群人在住宅門口打群架，到場時打架的人一哄而散，一人傷勢嚴重送醫，警方陸續找到其中四人到案，都是20出頭年輕人，態度卻囂張一副無所謂，警方訊後將四人送台南地檢署、建請聲押中。

警方調查，兩名剛滿歲年輕人因為爭風吃醋起衝突，其中一方到對方住處堵人，雙方一言不合持棍棒互毆。經查現場至少有7人互毆，混亂中有人持刀偷襲，朝對方背部、腿部擋住捅了好幾刀，傷者血流如注送醫治療中。

警方表示，案發後迅速追查涉案者、找到其中四人偵訊，不過涉案者多不願合警方說明案情、不透漏到底是誰持刀出手攻擊，警方詢問後將四人移送檢方並建請檢察官聲請羈押。警方指出，被攻擊一方已提告，將等待傷者傷勢穩定後詢問更詳細案情。

台南市永康區昨天發生一起殺人未遂案。示意圖／報系資料照
台南市永康區昨天發生一起殺人未遂案。示意圖／報系資料照

台南 年輕人 殺人未遂

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