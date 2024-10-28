年輕人爭風吃醋打群架 1人遭偷襲中刀重傷送醫

台南市永康區昨天發生一起殺人未遂案，警方獲報有兩群人在住宅門口打群架，到場時打架的人一哄而散，一人傷勢嚴重送醫，警方陸續找到其中四人到案，都是20出頭年輕人，態度卻囂張一副無所謂，警方訊後將四人送台南地檢署、建請聲押中。

警方調查，兩名剛滿歲年輕人因為爭風吃醋起衝突，其中一方到對方住處堵人，雙方一言不合持棍棒互毆。經查現場至少有7人互毆，混亂中有人持刀偷襲，朝對方背部、腿部擋住捅了好幾刀，傷者血流如注送醫治療中。