星期評論／暴利誘人 重懲才能治黃牛

「政府的反毒政策，在學術與實務的結合上仍有落差，盼多借鏡實務經驗！」晨曦會總幹事劉民和27日於研討會受訪時表示，目前看來政府的反毒政策還在摸索，盼能更積極整合雙方的意見。他也分享說，以傳福音戒毒其實是高投資、高成就，也希望戒毒成功者「回頭之後堅固弟兄」，擴大反毒與戒毒力量。

2024-10-27 14:33