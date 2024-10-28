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星期評論／暴利誘人 重懲才能治黃牛
藝人周杰倫12月進攻台北大巨蛋，大批黃牛隨之入侵，關鍵在於暴利誘人，最終裁罰往往偏輕，難生嚇阻效果。如果不願回歸市場機制任憑發展，就該重懲並從制度改革，才能杜絕非法搶票行為。
文創法最高對黃牛重罰3年以下有期徒刑，或300萬元以下罰金，比起日韓兩國都來得高，但沒有一條罰款針對消費者。
西方國家將黃牛視為市場機制一部分，除非嚴重干擾市場，否則政府不輕易出手懲戒，一旦出手，往往雷霆萬鈞。
2016年美國通過「優化網路售票法案」，起初皆未開罰，直到2021年3家業者利用搶票軟體搶下15萬張熱門音樂或運動賽事門票，再高價售出，共罰2152萬美元（約6.9億台幣）。
東、西方國情不同，日本因應2020年東京奧運，2019年頒布「票券不當轉賣禁止法」中規定，發行人在售票時，票券要銘記「禁止未經發行人同意買賣、轉讓」。這一行字代表消費者買黃牛票，即使不會觸犯刑法，也涉及違反契約，消費者可能高額買票，票券還無效。
部分藝人也會呼籲粉絲勿購買黃牛票，日本藝人福山雅治去年8月在武道館開演唱會，就傳出有黃牛，他不僅拒絕買黃牛票的民眾入場，還要求買賣雙方都得退出粉絲俱樂部，負起一部分的社會責任。
台灣業界參考日韓作法，提出解方「實名制加抽選」，政府如果有心遏阻黃牛行徑，應重懲讓黃牛不敢再起僥倖之心，否則風頭一過，暴利誘惑依然存在，仍然有人會前仆後繼地加入，依舊治標不治本。
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