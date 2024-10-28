聽新聞
0:00 / 0:00

星期評論／暴利誘人 重懲才能治黃牛

聯合報／ 記者邱書昱

周杰倫演唱會一票難求，黃牛以非法程式搶票再加價賣出獲取暴利。 記者曾健祐／翻攝
周杰倫演唱會一票難求，黃牛以非法程式搶票再加價賣出獲取暴利。 記者曾健祐／翻攝

藝人周杰倫12月進攻台北大巨蛋，大批黃牛隨之入侵，關鍵在於暴利誘人，最終裁罰往往偏輕，難生嚇阻效果。如果不願回歸市場機制任憑發展，就該重懲並從制度改革，才能杜絕非法搶票行為。

文創法最高對黃牛重罰3年以下有期徒刑，或300萬元以下罰金，比起日韓兩國都來得高，但沒有一條罰款針對消費者

西方國家將黃牛視為市場機制一部分，除非嚴重干擾市場，否則政府不輕易出手懲戒，一旦出手，往往雷霆萬鈞。

2016年美國通過「優化網路售票法案」，起初皆未開罰，直到2021年3家業者利用搶票軟體搶下15萬張熱門音樂或運動賽事門票，再高價售出，共罰2152萬美元（約6.9億台幣）。

東、西方國情不同，日本因應2020年東京奧運，2019年頒布「票券不當轉賣禁止法」中規定，發行人在售票時，票券要銘記「禁止未經發行人同意買賣、轉讓」。這一行字代表消費者買黃牛票，即使不會觸犯刑法，也涉及違反契約，消費者可能高額買票，票券還無效。

部分藝人也會呼籲粉絲勿購買黃牛票，日本藝人福山雅治去年8月在武道館開演唱會，就傳出有黃牛，他不僅拒絕買黃牛票的民眾入場，還要求買賣雙方都得退出粉絲俱樂部，負起一部分的社會責任。

台灣業界參考日韓作法，提出解方「實名制加抽選」，政府如果有心遏阻黃牛行徑，應重懲讓黃牛不敢再起僥倖之心，否則風頭一過，暴利誘惑依然存在，仍然有人會前仆後繼地加入，依舊治標不治本。

東京奧運 消費者 黃牛

延伸閱讀

北市警查緝黃牛已逮62人 蔣萬安：一定追究到底

北市3天逮62黃牛…律師林智群：房屋、股票能漲價 為何演唱會門票不行？

即時短評／黃牛入侵周杰倫演唱會有解嗎？借鏡日韓「宰牛」之道

周杰倫開唱搖滾區搶到48張票加價1萬5 台中抓5工程師黃牛

相關新聞

星期評論／暴利誘人 重懲才能治黃牛

藝人周杰倫12月進攻台北大巨蛋，大批黃牛隨之入侵，關鍵在於暴利誘人，最終裁罰往往偏輕，難生嚇阻效果。如果不願回歸市場機制...

南投6歲童高燒不退…住院竟在體內驗出安非他命 縣府緊急安置

南投一名6歲男童今年6月持續發燒住院，院方檢驗發現男童體內毒品含量高，通報縣府緊急安置。男童父母雖有意將男童接回，但其母...

反毒成效不彰 劉民和：盼調合理論與實務

「政府的反毒政策，在學術與實務的結合上仍有落差，盼多借鏡實務經驗！」晨曦會總幹事劉民和27日於研討會受訪時表示，目前看來政府的反毒政策還在摸索，盼能更積極整合雙方的意見。他也分享說，以傳福音戒毒其實是高投資、高成就，也希望戒毒成功者「回頭之後堅固弟兄」，擴大反毒與戒毒力量。

福音戒毒成效好 但領袖要投入生命見證

「聯合國毒品報告對吸毒者心理探討太少，應該更重視心理對戒毒的效用！」晨曦會顧問陳偉仁25日表示，隨著毒品問題恐愈來愈嚴重，應該設法靠近與上帝的距離。主愛之家副執行長鮑永勝也表示，身為主要帶領者，一定要以身作則，成效才會較好。晨曦會副總幹事陳俊儒則說，毒品上癮有時連親情都難讓上癮者回頭，需有福音戒毒協助。

北市3天逮62黃牛…律師林智群：房屋、股票能漲價 為何演唱會門票不行？

天王周杰倫12月台北大巨蛋開唱，15萬張門票秒殺，進而衍生黃牛亂象。北市警察局統計至昨（26）天中午，已緝獲加價販售票券60件62人，查獲371組周杰倫演唱會的購票序號。對此，律師林智群表示，「低買高賣，本來就是人性」。他列舉房價、台積電股票以及大谷翔平的50轟全壘打球為例子，指出「為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？」，引發熱烈討論。

桌遊店吸引青少年賭博 苗栗清查16家...15家設麻將、德州撲克桌

苗栗市一家桌遊店今年4月間變相涉嫌賭博案，10桌麻將清一色學生，縣府鎖定桌遊店近日啟動聯合稽查，第一波16家，結果15家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。