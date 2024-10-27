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南投6歲童高燒不退…住院竟在體內驗出安非他命 縣府緊急安置

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名6歲男童今年6月持續發燒住院，院方檢驗發現男童體內毒品含量高，通報縣府緊急安置。男童父母雖有意將男童接回，但其母上月底又被查獲吸毒，父親也有吸毒前科，縣府評估目前不宜讓男童返家，向法院聲請延長安置獲准。

判決書指出，該名男童今年6月因持續發燒住院，但因高燒不退，院方察覺有異，進而發現其母曾有藥物濫用紀錄，評估後對男童進行檢驗，7月檢驗報告出爐，發現其體內有安非他命成分，且含量不低，不排除長期暴露在毒品環境下受害。

院方為此報縣府，縣府協助緊急安置，同時要求男童母親進行親職教育，安置期間，男童父母都很關心孩子安置狀況，也有意將孩子接回，縣府因此在安置期滿3個月前，分別安排男童與父母分別會面，從他們探視接觸狀況確認親子關係

縣府社工發現，男童母親因情緒不穩定，會哭著問孩子會不會氣自己，小孩會閃避母親情緒，會掙扎要離開；男童父親則與孩子互動良好，兩人依附關係正向。

不過，縣府尚在評估安置期滿後是否讓男童回家時，得知男童母親9月又被查獲吸毒送辦；而父親同樣有毒品前科，能否接手照顧仍需要進一步調查。同時考量男童語言發展遲緩，又無其他親人可照料，因此向南投法院聲請准予延長安置。

南投地院法官審酌，男童母親經濟及生活均不穩定，還被查獲持續施用毒品，男童返家恐陷險境，男童父親親職功能則尚待評估，經考量對男童的最佳利益，現階段仍有延長安置必要，予以准許縣府再延長安置3個月的聲請。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

南投一名6歲男童疑因母親吸毒，被驗出體內毒品含量高，縣府緊急安置3個月期滿，再向法院聲請延長安置獲准。示意圖／AI生成
南投一名6歲男童疑因母親吸毒，被驗出體內毒品含量高，縣府緊急安置3個月期滿，再向法院聲請延長安置獲准。示意圖／AI生成

南投 吸毒 母親 毒品 父母 發燒 藥物濫用 親子關係

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