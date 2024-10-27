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反毒成效不彰 劉民和：盼調合理論與實務

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

晨曦會總幹事劉民和27日分享戒毒與反毒經驗，強調毒品是生命議題，盼「回頭之後兼顧弟兄」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
晨曦會總幹事劉民和27日分享戒毒與反毒經驗，強調毒品是生命議題，盼「回頭之後兼顧弟兄」。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「政府的反毒政策，在學術與實務的結合上仍有落差，盼多借鏡實務經驗！」晨曦會總幹事劉民和27日於研討會受訪時表示，目前看來政府的反毒政策還在摸索，盼能更積極整合雙方的意見。他也分享說，以傳福音戒毒其實是高投資、高成就，也希望戒毒成功者「回頭之後堅固弟兄」，擴大反毒與戒毒力量。

新北市基督教晨曦會、全方位恩典社會福利基金會25日舉辦「戒毒、反毒到防毒全方位論壇」，邀請專家與實務工作者分享戒毒、反毒到防毒的學理與實務經驗。

福音戒毒高成就

劉民和表示，一般而言戒毒工作是「厭惡性行業」，普遍都認為是「高投資、低成就」，投資了大量金錢、精力與人力，但獲得的成就很少，很多人不喜歡也不願意做，但若是福音戒毒，信心領受後改變人生，棄暗投明，回頭之後堅固弟兄，其實是「高投資、高成就」，因為「救了一個人的靈魂，其實就是救了一家人。」

他強調，一個人吸毒、全家痛苦，社會成很高，但一個人戒毒，家庭就幸福，還能增加社會資源，成功戒毒者還能幫助別人戒毒。但劉民和提醒，福音戒毒光只有心沒有用，在如此末世，人們只討論吸毒的誘因，例如環境、親子、朋友、法律與教育，但沒有探究「原因」，而真正的原因是「人有罪」。

反毒是生命議題

「因此反毒不只是生物、教育與家庭問題，還是生命改變的問題！」劉民和指出，福音戒毒同仁若不了解生命的源頭，如何與戒毒者談生命議題？他認為，吸毒就是生命出了問題，人不聽上帝的話，卻又想要達到上帝創造人的目的，讓我們認識祂，在生命中榮耀祂，因此而犯罪，產生了很多主義，還有大麻合法化等，「喜歡什麼就幹什麼。」

劉民和提醒說，但「我就是我」的這種想法是神專用的，人類拿去就變成自我膨脹，很多吸毒者也認為吸毒可以讓眼睛明亮、辨別是非就如此誤入歧途。因此他希望福音戒毒要有神學認知，找出人有罪的原因，戒毒其實就是除罪化的工程。

用禱告與愛戒毒

「吸毒會死，但戒毒再痛苦都不會死！」劉民和此言一出讓全場笑了出來，他分享說，雖然現在毒品變得更多樣，安非他命還容易造成精神分裂，戒毒時身體會非常痛苦，但禱告還是最有效的方式，曾經他在外面跟人打架，他的母親就替他禱告，說不要報復人家，恨不能解決恨，「愛才能解決問題，」讓他很感動。

被問到論壇有什麼成果？劉民和表示，此次他能看到無論是否為基督徒、教會或個人單位，還有有沒有吸毒經驗，很多人都非常願意投入戒毒與反毒的工作，能讓福音戒毒的異象產生共同的方向感。另外，許多沒有經驗的人也願意投入學習，並分享經驗，讓他很感動。

要更整合實務與學術

針對政府反毒政策跟法令上的建議，劉民和則認為，政策要有配套，若配套不夠，執行起來並不容易，台灣的反毒、防毒與戒毒政策似乎還在摸索階段，在學術專業與實務經驗的結合上還有點缺乏，盼未來的政策能協助這兩者更融合。他也提醒，福音戒毒對政府的依賴不會太重，否則容易因為政策改變就沒有效果。

父母親家長跟老師該如何幫助孩子遠離毒品，一旦發現還是吸毒，應該做怎樣的處置？劉民和強調，父母幫助小孩最重要的是建立榜樣，他接受很多個案都是說父母也吸毒，沒有好榜樣。至於老師與父母若有發現小孩吸毒，應該立刻轉介給專業單位。

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福音戒毒成效好 但領袖要投入生命見證

「聯合國毒品報告對吸毒者心理探討太少，應該更重視心理對戒毒的效用！」晨曦會顧問陳偉仁25日表示，隨著毒品問題恐愈來愈嚴重，應該設法靠近與上帝的距離。主愛之家副執行長鮑永勝也表示，身為主要帶領者，一定要以身作則，成效才會較好。晨曦會副總幹事陳俊儒則說，毒品上癮有時連親情都難讓上癮者回頭，需有福音戒毒協助。

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