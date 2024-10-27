福音戒毒成效好 但領袖要投入生命見證

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「聯合國毒品報告對吸毒者心理探討太少，應該更重視心理對戒毒的效用！」晨曦會顧問陳偉仁25日表示，隨著毒品問題恐愈來愈嚴重，應該設法靠近與上帝的距離。主愛之家副執行長鮑永勝也表示，身為主要帶領者，一定要以身作則，成效才會較好。晨曦會副總幹事陳俊儒則說，毒品上癮有時連親情都難讓上癮者回頭，需有福音戒毒協助。

新北市基督教晨曦會、全方位恩典社會福利基金會25日舉辦「戒毒、反毒到防毒全方位論壇」，邀請專家與實務工作者分享戒毒、反毒到防毒的學理與實務經驗。

應關注吸毒者心理

陳偉仁表示，毒品氾濫的墨西哥曾有總統表示：「墨西哥離美國太近，離上帝太遠。」因此讓該國毒品問題難解，但即使連美國也是全球毒品最氾濫的國家，芬太尼導致美國的70%過量藥物死亡，未來只會更嚴重。但他認為，聯合國的毒品報告對於吸毒者的心理作用著墨甚少，這方面應該要多一點探討。

「台灣的『反毒策略行動綱領』太偏重減少毒品供給與危害！」陳偉仁表示，若用「醫學治療中心戒毒」比起「福音戒毒」，治療中心需要投入大量經費、用大量先進設備與人力反毒，但許多治療好的人再吸毒比例很高，但福音戒毒不需要太多錢與設備，也不需要吃藥，是倚靠信仰，以福音為過程與生命改變心態，再犯率低。

醫學戒毒9成再吸

據陳偉仁觀察，醫學治療近9成個案會重複吸毒，但福音戒毒期滿的5年成功率超過1半，而且福音戒毒其實也是高投資，是耶穌為罪人釘死的投資，使眾人回應上帝的帶領。且醫院沒那麼願意投入藥癮治療，福音戒毒的話，協助者會將戒毒者當成自己的兄弟姊妹。他強調，雖然這個世代去神化，但「但上帝還是每個人需要的神」。

接著由全方位恩典社會福利基金會董事長王金足、亞杜蘭主任張麗珍、主愛之家副執行長鮑永勝、泰國晨曦會區長黃寶輝與晨曦會副總幹事陳俊儒進行論壇分享經驗。鮑永勝強調，若要增加助人戒毒的成功率，要讓團隊看到，屬神的領袖不是在後面指揮，而是要在前面帶著團隊走，並對神的話語有跟深入的了解，才會從真正的從內心有感而發，並讓周圍同工一起帶領戒毒者擺脫毒品的罪。

以身作則才有話語權

「我們也會幫許多牧者或領袖繼續進修！」王金足也說，還是要讓帶領者訓練講道，這樣在協助戒毒時才有話語權，讓牧者到哪裡，權柄都能跟著牧者走。張麗珍則說，戒毒還是治標，若沒有跟反毒與防毒連結，還是不夠完整，從戒癮村出來的成功者，盼能更多轉換為防毒資源，使其找到生命價值，將走過的路與大家分享。

戒毒工作困難重重

另外，曾同為上癮者的泰國晨曦會區長黃寶輝，過去幫助過無數弟兄戒毒，其中一次他還是冒著大雨出去追想要放棄的人，即使在過程中上癮者不斷對其打罵、毒癮發作，但黃寶輝當時就跪下去，希望該弟兄跟他回去，因為如果回家吸毒就前功盡棄。上癮者嚇一跳也跟著跪在大雨中哭泣，結果後來有堅持住，該弟兄後來也成為牧師，擴大反毒的力量。

「每個地方的文化、背景不同，要用不同的方法協助戒毒！」黃寶輝表示，若常是講道理反而可能會生氣，因此他很高興能持續與總幹事劉民和連繫，持續學習劉民和的精神，並用上帝的方法安撫戒毒者。陳俊儒則說，很多戒毒者勞動班不見得能完全讓戒毒者擺脫毒癮，主要是要消除生命的罪。

陳偉仁最後總結說，幫助戒毒者很容易，但幫助戒毒者的幫助者很難，有時服事久了、熟練感來了，反而會經驗與疲憊感綑綁，盼透過持續的更新，帶動戒毒者與幫助者更大的更新，並做好傳承工作，才有助福音戒毒延續。

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