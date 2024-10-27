男大生街頭抽電子煙 林口警查獲喪屍煙彈送辦
林口警分局今天表示，警方日前在街上發現男大生公然在抽電子煙，於是上前盤查，當場檢測查獲含有依托咪酯及卡西酮等毒品成分「喪屍煙彈」，詢後依毒品罪嫌送辦。
林口警分局發布新聞稿，由於菸害防制法修禁止電子煙，使用者最高可處新台幣1萬元罰鍰，而明志派出所蔡姓所長日前巡邏時，發現有男子在泰山區明志路三段的路旁公然吸食電子煙。
警方表示，蔡姓所長見狀上前盤查，當場在20歲胡姓男大生的電子煙中，檢測出俗稱「喪屍煙彈」，含有依托咪酯及卡西酮等三級毒品成分。
警方表示，依違反毒品罪嫌將男大生移送新北地檢署偵辦。並呼籲家長與年輕人應加強防範。警方也將持續嚴格查緝，保護民眾健康安全。
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