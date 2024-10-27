北市3天逮62黃牛…律師林智群：房屋、股票能漲價 為何演唱會門票不行？

周杰倫演唱會搶票示意圖。聯合報系資料照片 天王周杰倫12月台北大巨蛋開唱，15萬張門票秒殺，進而衍生黃牛亂象。北市警察局統計至昨（26）天中午，已緝獲加價販售票券60件62人，查獲371組周杰倫演唱會的購票序號。對此，律師林智群表示，「低買高賣，本來就是人性」。他列舉房價、台積電股票以及大谷翔平的50轟全壘打球為例子，指出「為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？」，引發熱烈討論。

針對近期的周杰倫大巨蛋開唱黃牛猖獗事件，林智群分析，警方之所以會抓黃牛，原因有二：第一、法律規定要處罰黃牛；第二、黃牛用不正當方式（使用電腦程式）搶票，違反大家公平的想法。

接著，林智群又說，假如今天排除上述提到的第二個原因，也暫時先不討論第一個原因是否合法，假設今天有人用正常的方式搶到4張演唱會門票，他選擇2張自用，另外2張加價1萬元出售，這樣可以嗎？

林智群認為，東西低買高賣本來就是人性，並舉了3個例子，提到一堆屋主買房前都說主張居住正義，但是買房後房價漲了，有誰願意用原本價錢賣屋？又好比一堆人買800元的台積電，現在漲到1030元，有誰願意用原來價錢賣出？再來一顆棒球了不起30美元（約新台幣920元），因為是大谷翔平第50轟全壘打球，被哄抬到360萬美元（約新台幣1.1億元），卻沒人覺得不合理，只因為是市場經濟。因此林智群好奇，為什麼換成演唱會門票，大家就覺得不能加價賣出？

隨後，林智群再另發一篇文，提到不少網友認為，房子跟股票是長期持有，跟演唱會門票不一樣，「我說哪裡不一樣？不都是商品在自由市場流通嗎？」

林智群認為，只要有心，任何東西都可能是商品。他再以大學生選課為例，有些老師的課很搶手，大家都想修，就可能會出現兩種情形。第一、學生用排隊的，誰最先到教室，誰就可以先選課，如此一來可能會有人在開課3天前就去排隊，他願意花最多成本（時間），代表他最渴望得到這個商品（某老師的課）。第二、如果授課老師沒限制排隊資格，就會出現排隊經濟，有人願意代排隊，不願意花時間但有錢的同學，就用錢買別人的時間，讓別人去代排。

林智群分析，上述提到的第一種方式最公平，因為大家擁有的時間都一樣，都是一天24小時，用自己的時間來排，最可以看出你是最需要這個商品（某老師的課）的人。至於第二種方式，就是誰比較有錢就可以找人代排，有錢人可以用這種方式拿到他要的商品，有時間沒錢的，就支付自己的時間，來取得這個商品。

林智群提出疑問，「那要不要譴責代排者呢？他們有什麼貢獻？」，並表示代排者其實提供了另一個選擇（服務），就是讓有需求且有錢的人，可以買到商品（某老師的課）。

文末，林智群總結說，「你可以用道德角度譴責這種行為，但自由經濟體制是沒在講道德的」。