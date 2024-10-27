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查緝黃牛 文化局陷「有責無權」困境

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

檢警破獲平台黃牛業者，但抓不勝抓，地方文化局認為應該建立起制度面平台。本報資料照片
檢警破獲平台黃牛業者，但抓不勝抓，地方文化局認為應該建立起制度面平台。本報資料照片
黃牛在周杰倫台北大巨蛋演唱會門票攪局，一張黃牛票最高叫價30萬元，中央到地方強力查緝，但北市文化局坦言人力吃緊且無調查權，陷入「有責無權」困境。業界建議採「實名制搭配抽選」作法，比照搭機先查驗證件再對號入座，才能解決問題。

各縣市文化局是查緝黃牛的主責單位，但只能根據文化部的檢舉系統得知有多少黃牛，仍需警方調查後才能開罰。

文化部統計，周杰倫演唱會已接獲1300件黃牛檢舉案。北市文化局長蔡詩萍說，北市目前分到31案，因文化部需要統整檢舉案是否重複及具體性，過濾後才會轉到地方，才看似變少。

「通常抓1個黃牛要花2到3個月。」蔡詩萍說，案件轉到地方須再審核，例如是否真有其人、有無購票紀錄等，若涉金流還要向銀行查閱匯款紀錄，但文化局無權調閱，須和警察局合作，加上當事人可能申訴，市府為此專案編列2到3名人力支援，業務依舊吃緊，副市長林奕華才在行政院會提四點建議，盼建立制度遏止黃牛。

滾石唱片公司前副總經理、北流執行長梁序倫說，問題出在供需，黃牛很難解決，日韓的會員制度也只能杜絕前端搶票，後端還是可能私下交易、加價轉售，最大問題在社群，「實名制搭配抽選」才可能解決前後端的問題，如同搭飛機進場要查驗證件，票券登記時就核對會員、姓名，對號入座。

梁序倫也說，主辦方在售票前先公布演唱會採實名制，就能先打消黃牛一些意願。

蔡詩萍對此認同，並表示推動實名制，北市就能運用北流、北藝、城市舞台等場館優勢，只要廠商願意配合落實，就能給場租優惠，鼓勵打擊黃牛。

實名制 文化局 黃牛

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