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搶票太好賺 工程師改行當黃牛

聯合報／ 記者廖炳棋曾健祐／連線報導

台北市刑大偵二隊，循線破獲專賣黃牛票的網路售票平台「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，主嫌邱姓男子原本是電腦工程師，因當黃牛好賺，改當黃牛，圖為警方到邱嫌住處搜索逮人，及粉絲專頁等物證。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵二隊，循線破獲專賣黃牛票的網路售票平台「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，主嫌邱姓男子原本是電腦工程師，因當黃牛好賺，改當黃牛，圖為警方到邱嫌住處搜索逮人，及粉絲專頁等物證。記者廖炳棋/翻攝

周杰倫演唱會門票衍生黃牛亂象，邱姓男子原在台北擔任電腦工程師，發現當黃牛賺得比工程師還多，乾脆改行當黃牛，邱男收取網友預付款，搶到36張周杰倫演唱會預購票，前天遭台北市刑大逮捕；另有豬肉攤商高價轉賣4張二手門票被捕，均依違反文創法送辦。

邱男原本電腦工程師，兩年前搶票轉售他人後，發現當黃牛比較好賺，如有大咖藝人張學友等演唱會，一個月收入可達數十萬元，像是張惠妹演唱會，他賣出34組序號，不法所得30萬元，因此兩年前決定轉職當黃牛，在臉書、IG、Line等網路社群，經營「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，有8千名粉絲。

邱男收受36名粉絲30萬元預付款，使用大量假帳號等虛偽資料，利用搶票程式搶到36組周董演唱會的預購票序號，6千多元的門票，以3萬多元賣出。警方還在邱男租屋處查扣未賣出的江蕙國慶晚會門票、張學友演唱會門票，以及田馥甄昨在台東演唱會的門票。

因轉售門票有利可圖，除電腦工程師外，包括銀行行員、護理師、高中大學生等，也加入加價轉賣行列，更有豬肉攤商花7萬元買了4張二手票，加價至16萬元轉賣想小賺一筆。

這名豬肉攤商看新聞得知周杰倫演唱會門票被炒到30萬元，儘管搶不到第一手門票，但仍花7萬元向網友購買4張二手門票，並於網路發文表示自己有票可賣，最後以16萬元談妥，豬肉商興沖沖收攤，忙著與人交易，想不到被警方查獲。

警方接連破獲幾個網路黃牛售票平台，其中「yiyiticket」主嫌劉旻岳更破天荒被檢方聲押獲准。台北市警察局統計至昨天中午，已緝獲加價販售票券60件62人，查獲371組周杰倫演唱會的購票序號。

據了解，台中檢警發現這類「搶票工程師」大多有資訊背景，除了個人上網搶票、自售外，還會和圈內同業聯手合作，由其中一人擔任批貨商，或彼此相互調票。

檢警掌握搶票工程師涉嫌使用搶票機器人程式，經改良用於各大售票平台，提前在周杰倫演唱會門票開搶前鎖定相關嫌疑人，23日開搶時檢警兵分多路赴新北、台中等地抓到5人，都是8年級生，靠黃牛為業。

演唱會 豬肉 黃牛

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