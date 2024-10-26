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太好賺！電腦工程師改當黃牛 售周杰倫演唱會門票遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

周杰倫演唱會開賣引發黃牛之亂，38歲邱姓男子原本在台北擔任電腦工程師，兩年前發現當黃牛賺得錢比當工程師還多，乾脆專門當黃牛；周杰倫演唱會開賣後，邱嫌收取網友預付款，搶到36張周杰倫演唱會預購票，台北市刑大偵二隊，昨天在汐止邱嫌租屋處逮人。

邱嫌原本是新竹人，北上台北擔任電腦工程師，平時在汐止租屋，兩年前搶票轉售他人後，發現當黃牛比較好賺，如果有大咖藝人如張學友等演唱會，一個月收入就達2、30萬元，例如張惠妹演唱會，他賣出34組序號，不法所得30萬元，因此邱嫌兩年前決定轉職當黃牛，在臉書、IG、Line等網路社群，經營「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，目前已有8千名粉絲。

邱嫌專門做預購生意，粉絲預購匯錢後，他再想辦法搶票，根據警方調查，邱嫌除用搶票機器人搶票外，也會外包請人代購、搶票，更與國內外電腦工程師合作，用電腦程式搶票，為確保票源無虞，還會與其他黃牛互通有無，保證有票可出。

周杰倫演唱會開賣後，邱嫌收了36名粉絲約30萬元預付款，使用大量假帳號等虛偽資料，利用搶票程式等方式，共搶到36組周董演唱會的預購票序號，他以原票價數倍價格賣出，例如6千多元的周董門票，以3萬多元價格售賣。

台北市刑大昨天持搜索票，前往汐止區查緝邱嫌到案，查扣數十張演唱會門票，其中周董預購票36張，剩下票券包括先前未賣出的門票，例如江蕙演出的國慶晚會門票、張學友演唱會門票，以及今天田馥甄在台東演唱會的門票。

警方還查扣現金禮券6張、行動電話、筆記型電腦等證物。警詢後依涉嫌違反文創法、偽造文書等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

台北市刑大偵二隊，循線破獲專賣黃牛票的網路售票平台「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，主嫌邱姓男子原本是電腦工程師，因當黃牛好賺，改當黃牛，圖為警方到邱嫌住處搜索逮人，及粉絲專頁等物證。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵二隊，循線破獲專賣黃牛票的網路售票平台「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，主嫌邱姓男子原本是電腦工程師，因當黃牛好賺，改當黃牛，圖為警方到邱嫌住處搜索逮人，及粉絲專頁等物證。記者廖炳棋/翻攝
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台北市刑大偵二隊，循線破獲專賣黃牛票的網路售票平台「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，主嫌邱姓男子原本是電腦工程師，因當黃牛好賺，改當黃牛，圖為警方到邱嫌住處搜索逮人，及粉絲專頁等物證。記者廖炳棋/翻攝
台北市刑大偵二隊，循線破獲專賣黃牛票的網路售票平台「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，主嫌邱姓男子原本是電腦工程師，因當黃牛好賺，改當黃牛，圖為警方到邱嫌住處搜索逮人，及粉絲專頁等物證。記者廖炳棋/翻攝
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台北市刑大偵二隊，循線破獲專賣黃牛票的網路售票平台「史考樂家族售票平台」粉絲專頁，主嫌邱姓男子原本是電腦工程師，因當黃牛好賺，改當黃牛，圖為警方到邱嫌住處搜索逮人，及粉絲專頁等物證。記者廖炳棋/翻攝

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