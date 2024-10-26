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影／高雄男BMW撞12車棄車逃...車內留槍毒 2天後落網收押

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

黃姓男子借友人BMW轎車不還，22日深夜在高市中利街連撞路邊12輛汽機車後棄車逃逸，警方在車中搜出1把改造槍、6顆子彈及少許毒品，查出黃是毒品通緝犯，經調閱上百支監視器，24日循線逮人，黃因涉嫌重大，遭法院收押。

鳳山警分局忠孝派出所警方於22日深夜10時許獲報，在鳳山區中利街發生轎車擦撞路邊汽機車，但駕駛不見人影。

警方前往查處，發現一輛白色BMW擦撞3輛轎車、8輛機車及1輛電動自行車；警方查看BMW轎車，發現副駕駛座的門邊有1把內裝6顆子彈的改造手槍，另副駕駛座的腳踏板黑色背包中有1包海洛因、1包安非他命、2支K他命香菸等物。

警方調事發地影像，並以車追人，陳姓車主表示，車子借給黃姓男子使用，但黃一直不肯還車，已在20日報案；後警方查出黃男因涉毒品案未到案，8月遭橋頭地檢署發布通緝，經擴大調閱上百支監視鏡頭，循線於24日上午9時查出黃準備至三民區自立一路投靠友人，將他逮捕。

黃聲稱，槍毒是死去一名友人寄放，但警方未採信其說詞，警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及肇事逃逸等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另通緝部分解送歸案；檢方認黃涉槍毒案情節重大，且撞車逃逸，有逃亡之虞，聲請羈押獲准。

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高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸，圖為事發當下畫面。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸，圖為事發當下畫面。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸，警方在車中搜獲一把改造槍及6顆子彈和少許毒品，追2天後將黃逮捕。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸，警方在車中搜獲一把改造槍及6顆子彈和少許毒品，追2天後將黃逮捕。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸；圖為遭撞毀的機車。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸；圖為遭撞毀的機車。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸，警方在車中搜獲一把改造槍及6顆子彈和少許毒品。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸，警方在車中搜獲一把改造槍及6顆子彈和少許毒品。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸，警方在車中搜獲一把改造槍及6顆子彈和少許毒品，追2天後將黃逮捕。記者石秀華／翻攝
高市黃姓男子於22日深夜駕友人的BMW在鳳山區中利街連撞12車棄車逃逸，警方在車中搜獲一把改造槍及6顆子彈和少許毒品，追2天後將黃逮捕。記者石秀華／翻攝

BMW 毒品 通緝

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