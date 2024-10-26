影／台南男騎士停等紅燈突自摔倒地 巡邏警下車見「喪屍煙彈」

26歲郭姓男子前天深夜騎機車經台南安平健康三段與國平路口，停等紅燈突然自摔倒地，台南市警四分局員警巡邏經過，立即下車上前查看，發現他全身顫抖、精神恍惚，經盤查發現其腰間攜帶電子菸棒與煙彈，經檢測內含俗稱「喪屍煙彈」三級毒品依托咪酯，將他帶回偵辦。

市警四分局育平派出所員警前晚10時30分許巡邏時，行經該路口發現前方1名機車騎士停等紅燈時，無故自摔倒地，擔心他發生意外，迅速下車上前了解狀況，見他神情異常，無法自控的全身顫抖且精神恍惚。

經盤查後，發現郭腰間攜帶電子菸棒與煙彈，經快速試劑檢測，該煙彈呈依托咪酯陽性反應，依法帶回調查，經尿液檢驗也呈現三級毒品苯二氮平類反應，服用後副作用包括嗜睡、噁心、記憶力障礙、精神恍惚、運動失調等，反應可能較為遲緩，應避免駕車等。

警詢後，依違反毒品危害防制條例層報市警局裁罰外，另涉嫌毒駕公共危險部分，依法函請台南地檢署偵辦。

警方指出，依托咪酯類毒品施用後會出現肌肉顫抖、精神混亂等情形，因此俗稱「喪屍煙彈」。此外，電子煙屬菸害防制法規範禁用的類菸品，施用者將被衛生主管機關處以新台幣2000元以上、1萬元以下的罰鍰。

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