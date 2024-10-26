快訊

發薪日沒收到薪水！日電器大廠破產 2000員工被「即刻解雇」超錯愕

下周一桃園以北、宜蘭降雨多 賈新興分析雙颱這樣走

星宇上市漲停53%！網驚呆「跳到以為手機壞了」 投資人曬明細：爽賺72萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南男騎士停等紅燈突自摔倒地 巡邏警下車見「喪屍煙彈」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

26歲郭姓男子前天深夜騎機車經台南安平健康三段與國平路口，停等紅燈突然自摔倒地，台南市警四分局員警巡邏經過，立即下車上前查看，發現他全身顫抖、精神恍惚，經盤查發現其腰間攜帶電子菸棒與煙彈，經檢測內含俗稱「喪屍煙彈」三級毒品依托咪酯，將他帶回偵辦。

市警四分局育平派出所員警前晚10時30分許巡邏時，行經該路口發現前方1名機車騎士停等紅燈時，無故自摔倒地，擔心他發生意外，迅速下車上前了解狀況，見他神情異常，無法自控的全身顫抖且精神恍惚。

經盤查後，發現郭腰間攜帶電子菸棒與煙彈，經快速試劑檢測，該煙彈呈依托咪酯陽性反應，依法帶回調查，經尿液檢驗也呈現三級毒品苯二氮平類反應，服用後副作用包括嗜睡、噁心、記憶力障礙、精神恍惚、運動失調等，反應可能較為遲緩，應避免駕車等。

警詢後，依違反毒品危害防制條例層報市警局裁罰外，另涉嫌毒駕公共危險部分，依法函請台南地檢署偵辦。

警方指出，依托咪酯類毒品施用後會出現肌肉顫抖、精神混亂等情形，因此俗稱「喪屍煙彈」。此外，電子煙屬菸害防制法規範禁用的類菸品，施用者將被衛生主管機關處以新台幣2000元以上、1萬元以下的罰鍰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台南市警四分局育平派出所員警前晚巡邏時，發現前方1名機車騎士停等紅燈時，無故自摔倒地，擔心他發生意外，迅速下車上前了解狀況。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局育平派出所員警前晚巡邏時，發現前方1名機車騎士停等紅燈時，無故自摔倒地，擔心他發生意外，迅速下車上前了解狀況。記者邵心杰／翻攝
警方盤查郭姓男子後，發現其腰間攜帶電子煙棒與煙彈，經檢測內含俗稱「喪屍煙彈」三級毒品依托咪酯，將他帶回偵辦。記者邵心杰／翻攝
警方盤查郭姓男子後，發現其腰間攜帶電子煙棒與煙彈，經檢測內含俗稱「喪屍煙彈」三級毒品依托咪酯，將他帶回偵辦。記者邵心杰／翻攝

台南 喪屍煙彈 毒品

延伸閱讀

調查局銷毀近2千公斤毒品...大麻總量8成5 危害程度日益嚴重

澎湖漁船走私近4億元毒品 沒入漁船泊7年11月拍賣

澳洲媽媽旅遊失聯...原來運毒來台遭押 今一審判16年

不只新興毒品！3毒品濫用增加 高中學生通報濫用增14％

相關新聞

周杰倫演唱會黃牛票重新釋出或做公益？蔣萬安說話了

周杰倫大巨蛋演唱會票一票難求，黃牛票猖獗，台北市刑大破獲最大黃牛平台。台北市長蔣萬安上午參加台北市立動物園建園110周年...

周杰倫開唱搖滾區搶到48張票加價1萬5 台中抓5工程師黃牛

周杰倫將在台北舉辦演唱會，門票開賣引起全台搶票熱潮，黃牛看準利益伺機而動，台中警方透過大數據分析，於23日開搶當天抓到5...

周杰倫大巨蛋開唱黃牛猖獗 北巿文化局「有責無權」曝最大困境

天王周杰倫12月將登上台北大巨蛋開唱，10萬多張門票瞬間秒殺，黃牛問題再度熱議。此次，中央到地方大刀闊斧，查緝破獲多起黃...

影／高雄男BMW撞12車棄車逃...車內留槍毒 2天後落網收押

黃姓男子借友人BMW轎車不還，22日深夜在高市中利街連撞路邊12輛汽機車後棄車逃逸，警方在車中搜出1把改造槍、6顆子彈及...

影／台南男騎士停等紅燈突自摔倒地 巡邏警下車見「喪屍煙彈」

26歲郭姓男子前天深夜騎機車經台南安平健康三段與國平路口，停等紅燈突然自摔倒地，台南市警四分局員警巡邏經過，立即下車上前...

最大黃牛入侵周董演唱會 業界提「實名制＋抽選」解方

周杰倫睽違7年回台開演唱會，卻引發黃牛入侵，滾石唱片公司前副總經理梁序倫說，問題出在於供需，所以黃牛很難解決，即便像是日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。