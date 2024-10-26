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新北婦誤信詐團欲領30萬投金面交 行員覺異報警逮攜毒車手

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市樹林區一名婦人誤信臉書廣告投資加入投資群組，這個月21日婦人前往銀行欲領出30萬面交車手。行員詢問直覺有異報警協處，警方到場了解，研判就是詐騙手法，商請婦人配合假意面交，逮捕取款車手，搜扣相關證物及毒品，依法究辦。

據了解，封姓婦人（57歲）今年8月透過臉書一則投資廣告，旋即點擊連結加入一投資群組，對方自稱投資老師，介紹飆股、保證高獲利為謊，誘得封婦心動。接連數天詐團持續分享投資訊息，營造高獲利假象，取信封婦。

日前詐團以有其他投資方法，但需收取30萬投資基金為謊，誘得封婦表明投資意願，雙方相約這月21日下午面交30萬元投金。當天下午封婦先至銀行提領30萬，行員詢問其用途，封婦支支吾吾，這讓行員察覺異樣報警協處。

樹林警方獲報派員到場詢問了解，研判是詐騙集團慣用詐騙手法，商請封女假意與車手面交。當天下午4時30分左右，取款車手楊男（32歲）依約前新北市樹林區中山路一間連鎖速食店內取款。警趁楊男取完款之際，圍前控制逮捕，當場查扣相關證物，並在楊男包內搜出0.9公克毒品安非他命，一併帶回查辦。

偵詢時楊男坦承犯行，辯稱是第一次當車手，背包也是別人給他的，否認持有毒品。警詢後仍依詐欺罪、洗錢防制法、毒品危害防制條例將楊男移送法辦。

樹林警分局長林國民呼籲，詐騙集團經常針對民眾渴望快速獲利的心理，透過各種交友軟體或社群媒體搭訕民眾，再利用話術誘導民眾安裝仿冒的投資APP，製造出快速獲利的假象，但天下沒有穩賺不賠的投資，任何投資行為前應保持謹慎，務必多方查證，切勿輕信「穩賺不賠」、「保證獲利」等誘惑。如遇疑似詐騙情況，可撥打165 及 110報警諮詢，避免成為下一個受害者。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市樹林警方這月21日下午逮捕面交車手，查扣相關證物，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方這月21日下午逮捕面交車手，查扣相關證物，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方這月21日下午逮捕面交車手，查扣相關證物，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方這月21日下午逮捕面交車手，查扣相關證物，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方這月21日下午逮捕面交車手，查扣相關證物，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方這月21日下午逮捕面交車手，查扣相關證物，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市樹林警方這月21日下午逮捕面交車手，查扣相關證物，警依法送辦。記者曾伯愷／翻攝
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詐騙集團 車手

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