聽新聞
0:00 / 0:00
黃牛猖獗／立委提案 公有場館應實名售票
歌手周杰倫將於大巨蛋開唱，十五萬張門票開賣即秒殺，網路黃牛票猖獗。國民黨立委黃健豪提「文化創意產業發展法」修正案，大型文化創意活動於地方政府、中央機關等公有場館舉辦，售票應採實名制，認證方式由中央主管機關會同數發部定之。文化部回應，將補助售票系統強化資安，鼓勵推動實名制，也不排除修法。
黃健豪說，他參考日韓做法，推動大型演唱會售票採實名制。現行雖有「黃牛條款」，但屬後端處罰，若前端購票採行實名制，能有效杜絕黃牛行為，也可讓真正想買票民眾買得到票。盼文化部快提出對策，「不要擺爛不處理」。
據黃健豪提出的文化創意產業發展法修正草案指出，具有一定規模以上的文化創意活動，於地方政府、中央機關或學校等公有場館表演時，售票應採實名制。黃健豪表示，目前台鐵、高鐵購票即採實名制，曾詢問數發部，在技術上是可行的，因此提案要求全面實施。
國民黨立委許宇甄昨表示，立法院去年修訂文化創意產業發展法時，政府信誓旦旦保證，將建立正常票券流通機制。當時以為政府有能力解決黃牛問題，如今問題爆發時「政府卻只會講幹話」，她呼籲文化部長李遠不要講幹話、不要恨周杰倫，而是積極採取取締行動。
文化部表示，售票涉及市場機制，曾多次邀集主辦方、售票平台討論，參考日韓經驗，僅能由業者衡量活動需求等，自行選擇是否辦理實名制，爾後將鼓勵業者採實名制並搭配抽選，同時補助售票系統強化資安、進行實名制售票，也將請地方政府考慮就所轄大型場館，設計實名制入場規範。將持續研議有效遏止黃牛方式，也不排除修法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言