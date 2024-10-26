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黃牛猖獗／立委提案 公有場館應實名售票

聯合報／ 記者唐筱恬王千豪張博瑞／台北報導

周杰倫大巨蛋演唱會15萬張門票遭秒殺，網路出現30萬元天價黃牛票，再度掀起實名制呼聲。 圖／杰威爾提供
周杰倫大巨蛋演唱會15萬張門票遭秒殺，網路出現30萬元天價黃牛票，再度掀起實名制呼聲。 圖／杰威爾提供

歌手周杰倫將於大巨蛋開唱，十五萬張門票開賣即秒殺，網路黃牛票猖獗。國民黨立委黃健豪提「文化創意產業發展法」修正案，大型文化創意活動於地方政府、中央機關等公有場館舉辦，售票應採實名制，認證方式由中央主管機關會同數發部定之。文化部回應，將補助售票系統強化資安，鼓勵推動實名制，也不排除修法。

黃健豪說，他參考日韓做法，推動大型演唱會售票採實名制。現行雖有「黃牛條款」，但屬後端處罰，若前端購票採行實名制，能有效杜絕黃牛行為，也可讓真正想買票民眾買得到票。盼文化部快提出對策，「不要擺爛不處理」。

據黃健豪提出的文化創意產業發展法修正草案指出，具有一定規模以上的文化創意活動，於地方政府、中央機關或學校等公有場館表演時，售票應採實名制。黃健豪表示，目前台鐵、高鐵購票即採實名制，曾詢問數發部，在技術上是可行的，因此提案要求全面實施。

國民黨立委許宇甄昨表示，立法院去年修訂文化創意產業發展法時，政府信誓旦旦保證，將建立正常票券流通機制。當時以為政府有能力解決黃牛問題，如今問題爆發時「政府卻只會講幹話」，她呼籲文化部長李遠不要講幹話、不要恨周杰倫，而是積極採取取締行動。

文化部表示，售票涉及市場機制，曾多次邀集主辦方、售票平台討論，參考日韓經驗，僅能由業者衡量活動需求等，自行選擇是否辦理實名制，爾後將鼓勵業者採實名制並搭配抽選，同時補助售票系統強化資安、進行實名制售票，也將請地方政府考慮就所轄大型場館，設計實名制入場規範。將持續研議有效遏止黃牛方式，也不排除修法。

實名制 黃牛

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