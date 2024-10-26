黃牛夫妻1人遭押 文創法首例

周杰倫演唱會一票難求，黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍以非法程式搶票再加價賣出，成文創法修法以來，黃牛遭羈押首例。周杰倫演唱會搶票示意圖。記者陳正興／攝影

號稱「全台最大販售黃牛票業者」的「yiyiticket」，利用非法程式搶到一九八張周杰倫演唱會門票，並在網路上販售，警方逮捕黃牛夫妻檔劉旻岳、張依萍，台北地檢署認為，劉男涉犯文化創意產業發展法及偽造文書罪，且有串證、逃亡之虞聲押禁見獲准，創下文創法修法後黃牛遭羈押首例；張依萍交保廿萬元、限制出境出海。

周杰倫演唱會開賣後，引來黃牛們大撈一筆，警政署通令全國加強查緝，其中台北市截至廿五日中午，共查獲卅八件四十人到案，一共賣出二六八組周杰倫演唱會取票序號，更有一名十八歲黃姓高中生，因賣黃牛票被抓。

黃姓高中生因想帶女友去看周董演唱會，不但搶到他和女朋友的門票，還多點到一張，他想要換現金，因此在網路貼文，欲賣出五八八○元門票，最後和人談妥以四萬八八○元成交，警方循線逮捕黃男，依違反文創法函辦。

以往黃牛只能靠警方以社維法裁罰，但數千元罰款嚇阻效果有限。去年六月，文創法修法以刑責打擊黃牛，但該法「以不正方式取得票券」、「加價轉售」兩類違法行為刑度較低，刑法偽造文書刑度較高，因但兩者皆非重罪，北檢此次以劉旻岳涉犯偽造文書等多項罪名，加上有其他共犯待查，被檢方依有逃亡、串證之虞聲押獲准。

周杰倫年底將在台北大巨蛋舉辦演唱會造成轟動，警方網路巡邏發現，劉旻岳與張依萍所管理ＬＩＮＥ社群帳號，號稱最大「黃牛票」業者，透過推特、臉書、ＬＩＮＥ等平台，打出「好的代購讓你上天堂」、「保證預售」等口號，以定價三至四倍出售門票。

檢警調查，劉旻岳夫妻平日生活奢華，兩人在五星級酒店落網，被捕時二人經營的社群平台，已接受八十二組網友訂票，其中六十四人已預付近二百萬元訂金，但兩人只取得五十張有效票，在兩人被查扣的手機中，有聯繫他人協助搶票，辦案人員持續追查其他共犯。

張依萍交保後用雙手持牛皮紙袋遮臉，與平時高調炫富形象落差甚大。劉旻岳聽聞聲押禁見，認為自己只是代購，在偵查庭情緒崩潰喊「我不服」，檢方出動數名法警才將他制伏。