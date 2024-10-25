調查局銷毀近2千公斤毒品...大麻總量8成5 危害程度日益嚴重

調查局今天辦理公開銷毀毒品作業，各類毒品總重量1925公斤，查獲案毒品中，有1637公斤是大麻，佔總銷毀量85%，大麻銷毀總重量自2022年起，每年都超過海洛因重量。從收案保管的大麻重量來看，去年大麻入庫1113公斤，今年1至9月大麻入庫2608公斤，不到一年，大麻入庫總重量已達去年整年2.3倍，顯示大麻毒品危害程度日益嚴重。

近年國內走私與施用二級毒品大麻迅速成長，調查局統計，近年大麻成長量相當驚人，目前數量已超越安非他命，成為國內第二大類毒品，吸食人口以年輕族群居多，而第一名毒品仍是K他命，安非他命位居第三。

法務部長鄭銘謙表示，行政院長期以來非常關注大麻施用情形，這次全國獲案毒品公開銷毀，大麻是最大宗的毒品，顯示各查緝系統豐碩的查緝成果，充分展現政府打擊毒品犯罪決心及態度。

調查局指出，本次銷毀各類毒品重量達1925公斤652.74 公克，總箱數326箱；為維護毒品運送安全，協請台灣銀行支援裝甲運鈔車，台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局警力沿途警戒，配合調查局北機站及督察處警備組人員，全程安全戒護，另調派台北市及新北市調查處人員，協助待銷毀毒品之裝卸運送。

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