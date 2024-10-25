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失眠聽障男在家種大麻辯稱自用 難逃法網判兩罪

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣蕭姓男子種大麻，還自製大麻香菸給他妻子和朋友施用，卻辯稱罹患多種慢性疾病，自種自製大麻想替代原來化學藥物。彰化地方法院審結，依犯犯製造第二級毒品罪、轉讓禁藥罪，判處有期徒刑2年7月及3月。可上訴。

判決書指出，蕭男今年1月至2月間向身分不詳者購買1包大麻，從中取出兩顆種子，經上網學習栽種技術，陸續購買栽種器具後，2月初開始在他母親的居所3樓栽種大麻，待植株熟成開花後，剪下大麻植株後乾燥，達到足供人施用的程度。

警方據報逮捕蕭男，依毒品危害防制條例移送偵辦，蕭男從應訊到法院審理，辯稱2021年失去聽力、眼睛發生黃斑部病變，長期有失眠問題，希望由大麻替代使用化學性精神藥物。他的辯護人取得3家教學醫院、區域醫院的診斷書佐證他罹患慢性疾病。

彰化地院審酌大麻是政府嚴格查禁的違禁物，施用大麻容易成癮，並對施用者身心造成傷害，蕭勞為成年人，心智已臻成熟，縱因身心飽受罹患疾病的困擾，仍應透過正規醫學途徑治療，或以其他正當管道舒緩，他竟漠視政府杜絕毒品犯罪的禁令，製造第二級毒品大麻，並無償轉讓大麻香菸供友人施用，被告所為助長毒品氾濫，危害他人身體健康及社會治安，應予非難。

彰化地院斟酌蕭男的犯罪動機、目的、手段、栽種大麻期間不長，製造大麻數量尚非甚鉅，轉讓給朋友的大麻香菸數量不多，犯罪後，坦承全部犯行的態度，兼考量他的智識程、工作和生活狀況，暨衡酌罹患慢性病，量刑如主文。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蕭男種大麻，還自製大麻香菸給他妻子和朋友施用，彰化地方法院依製造第二級毒品罪、轉讓禁藥罪，判處有期徒刑2年7月及3月。記者簡慧珍／攝影
蕭男種大麻，還自製大麻香菸給他妻子和朋友施用，彰化地方法院依製造第二級毒品罪、轉讓禁藥罪，判處有期徒刑2年7月及3月。記者簡慧珍／攝影

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