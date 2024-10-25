高雄警買「穿雲箭」想射魚遭逮 分局懲處出爐
高市一名高姓員警花600餘元網購3支陸製俗稱「穿雲箭」的射鞭炮神器，打算射魚用，但因穿雲箭被刑事局認定具殺傷力，嘉縣警方於9月底查買家查獲高警涉案將他函送法辦；仁武分局今表示，高行為影響警譽，將他記過處分。
周星馳經典電影「功夫」中的橋段「一支穿雲箭千軍萬馬來相見」中的穿雲箭，用來號召斧頭幫眾聲援；但現實中的大陸火紅玩具「穿雲箭」，經刑事局認定可由金屬擊發機構及已貫通的金屬槍管組合而成，若經改造可發射底火及彈丸，是具殺傷力的模擬發射器。
由於持有「穿雲箭」即違反槍砲彈藥刀械管制條例，警政署還因此發函教育部，轉知各級學校，提醒老師及同學，以免觸法之外，各警察機關也開始查緝購買或持有穿雲箭之人。
一名年輕男子在網路論壇「Dcard」貼文，指自己網購穿雲箭把玩，沒想到警察找上門，被警方認定有問題，被依違反槍砲罪嫌移送。
而嘉義縣布袋分局警方今年9月下旬偵辦一起網路販賣「穿雲箭」案，追查高雄一名買家買了3支穿雲箭，於是相約對方碰面；未料竟查獲仁武警分局某派出所服務的50多歲高姓警員涉案，依規定通報市警局。
仁武警分局今表示，高姓員警係於5月間在網路發現販售穿雲箭資訊，誤認為玩具，花6百餘元網購3支穿雲箭，惟收貨後未拆封未使用，初步查驗該物未附火藥。
仁武分局指出，高員涉案部分，全案已依違反槍砲彈藥條例函送高雄地檢署偵辦。分局秉持不庇縱、不護短態度，全力配合檢方偵辦，針對高員處事不當影響警譽部分，核予記過一次懲處，並調整服務單位，將其列管輔導。
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