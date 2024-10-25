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周杰倫演唱會門票4萬賣出！ 北警再抓18歲高中生黃牛

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

周杰倫演唱會開賣後，引來不少黃牛大撈一筆，警政署通令全國加強查緝，其中台北市查緝黃牛，截至25日中午，共查獲38件40人到案，一共賣出268組周杰倫演唱會取票序號，更有一名18歲黃姓高中生，因為賣黃牛票被抓。

警方清查網路平台，針對以虛偽資料或不正方式（如掃票機器人、外掛程式等）大量掃票案件，或誆稱有票，實則施行詐騙行為等案件，持續擴大追溯偵辦。

台北市掃蕩號稱全國最大的黃牛售票平台後，也陸續函辦其他黃牛，其中一名18歲黃姓高中生，因為想帶女友去看周董演唱會，苦守電腦前搶票，不但搶到他和女朋友的入場票，更幸運地多點到一張。

高中生多搶到一張票，想要換現金，因此在網路貼文，要賣出5880元門票序號，最後和人談妥，以4萬0880元成交。

警方循線在北市大同區，找到和人交易的高中生，將依違反文化創意產業發展法罪嫌函辦。

台北市警方破獲黃牛售票平台，平台號稱有5萬多名粉絲，目前熱銷周杰倫演唱會門票。記者廖炳棋／翻攝
台北市警方破獲黃牛售票平台，平台號稱有5萬多名粉絲，目前熱銷周杰倫演唱會門票。記者廖炳棋／翻攝

北市 周杰倫 演唱會 黃牛

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