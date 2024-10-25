澳洲媽媽旅遊失聯...原來運毒來台遭押 今一審判16年

澳大利亞籍女子Debbie Voulgaris（黛比）去年12月10日外出旅遊後失聯，家屬急尋得知在台遭押發起連署救援，引起外媒關注，檢警清查，黛比的行李夾藏約4.2公斤海洛因、古柯鹼等毒品，桃園地院今宣判，依運輸一級毒品罪處16年徒刑，並於執行完畢或赦免後，驅逐出境。

犯罪事實指出，57歲黛比與不詳運毒集團成員共同基於運輸第一級毒品及私運管制物品進口等犯意聯絡，由黛比於2023年12月8日至馬來西亞收取成員交付裝有純質淨重3890.03公克海洛因、純質淨重384.80公克古柯鹼的行李箱，隨即搭乘12月10日班機攜毒入境台灣，並預計入境後轉交給其他成員，不過立刻遭海關查獲。

黛比經桃檢偵查起訴，移審院方時仍矢口否認運輸毒品，直到法院進行準備程序及審理時，黛比才坦承不諱，並供出前夫John涉案，除聲請傳訊John到案說明，也希望能停止羈押，不過法官僅解除禁見，准予接見通信。

合議庭考量，被告黛比於本院審理時坦認犯行，且本案毒品於機場即遭查獲，未流入市面，若依法定刑判處死刑或無期徒刑，實有情輕法重的情形，因此依刑法第59條規定予以酌減其刑。

合議庭審酌，被告黛比將數量甚鉅的第一級毒品運輸來台，若非第一時間即遭查獲，恐對國內外社會秩序及我國人民健康造成嚴重危害；考量被告犯後終能坦承，且衡酌其智識程度、家庭經濟等情狀，及各當事人的量刑意見，量處有期徒刑16年，並諭知被告黛比應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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