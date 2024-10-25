疑製作不實筆錄 新北刑大、土城5員警、1女子獲交保

新北市刑大偵一員隊鄭姓偵查員之前在土城警分局任職時，疑因偵辦槍砲案與嫌犯有情資交換，涉以不實筆錄聲請搜索票，新北地檢昨指揮台中市調處與新北市警局，至土城分局及刑大偵一隊搜索帶回鄭男與土城警分局共5名員警及1名女子共6人，檢方複訊後依涉犯偽造文書使公務員登載不實罪嫌，諭令鄭男以10萬元交保，另4名員警3萬元交保，製作筆錄女子則是1萬5000元交保。

檢調調查，鄭男在擔任土城警分局小隊長期間，查緝一起槍砲案時，疑在過程中與被逮的犯嫌進行情資交換，以「不法辦」該名證人毒品部分，當作換取槍砲案件線索的條件，並找1名女子製作不實筆錄，指稱有人涉毒品案。今年3月間，犯嫌向新北市警察局、新北地檢署檢舉此事。

新北地檢署昨天指揮新北市刑大隊與台中市調處，兵分7路搜索新北刑大、土城警分局與相關人住居所等，將鄭男等5名員警與1名製作筆錄女子共6人帶回調查。

檢方昨漏夜複訊後，依涉犯偽造文書使公務員登載不實罪嫌，諭令鄭男以10萬元交保，另4名員警以3萬元交保，製作筆錄女子則是1萬5000元交保。