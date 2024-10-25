獨／「功夫」太入戲？高雄警購陸製「穿雲箭」射魚 遭自家人逮
周星馳經典電影「功夫」中的橋段「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」中的穿雲箭，用來號召斧頭幫眾聲援；但現實中的大陸火紅玩具「穿雲箭」，經刑事局認定是殺傷力的模擬發射器；高市一名員警網購穿雲箭想射魚，結果遭自家人逮捕，慘遭懲處。
大陸熱門玩具「穿雲箭」被稱為是射鞭炮神器，已被刑事局認定具殺傷力。刑事局檢驗穿雲箭，認定由金屬擊發機構及已貫通的金屬槍管組合而成，若經改造可發射底火及彈丸，是具殺傷力的模擬發射器。
由於持有「穿雲箭」即違反槍砲彈藥刀械管制條例，警政署還因此發函教育部，轉知各級學校，提醒老師及學生，以免觸法之外，各警察機關也開始查緝購買或持有穿雲箭之人。
一名年輕男子在網路論壇「Dcard」貼文，指自己網購穿雲箭把玩，沒想到警察找上門，被警方認定有問題，被依違反槍砲罪嫌移送。
此外，嘉義縣布袋分局警方今年9月下旬偵辦一起網路販賣「穿雲箭」案，追查下游，查出其中一名買家買了3支穿雲箭，這名買家人在高雄，於是相約碰面。
警方見買家現身後，表明身分，結果發現買家不是「斧頭幫」，竟是自家人；這名員警是在高雄市北區某分局派出所服務的50多歲高姓警員，嘉義警方依規定通報高市警局。
據了解，高姓警員被自家人逮捕後，聲稱買穿雲箭只是想到海邊射魚，但因刑事局認定穿雲箭改造後具殺傷力，嘉義警方將查扣的穿雲箭送鑑定，並將高員依違反槍砲罪嫌函送法辦。
高員因好奇心網購穿雲箭而觸法，慘遭所屬單位記過並調地處分；高市警局表示，高員本身行為觸犯法律，依法配合偵辦，並予以懲處。
律師林岡輝指出，穿雲箭原係作為發射煙火之類的玩具，被刑事局認定具殺傷力後，若知悉且持有者，將構成槍砲彈藥刀械管制條例第8條之犯罪，得處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。
林岡輝表示，這名員警日後是否會被依槍砲法定罪，須視其主觀上是否知悉其已具有殺傷力仍購買，將成構成犯罪與否的重要關鍵。若該員警假借職務上之權力、機會或方法，以故意犯罪者，則會加重其刑至2分之1。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言