獨／「功夫」太入戲？高雄警購陸製「穿雲箭」射魚 遭自家人逮

周星馳經典電影「功夫」中的橋段「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」中的穿雲箭，用來號召斧頭幫眾聲援；但現實中的大陸火紅玩具「穿雲箭」，經刑事局認定是殺傷力的模擬發射器；高市一名員警網購穿雲箭想射魚，結果遭自家人逮捕，慘遭懲處。

大陸熱門玩具「穿雲箭」被稱為是射鞭炮神器，已被刑事局認定具殺傷力。刑事局檢驗穿雲箭，認定由金屬擊發機構及已貫通的金屬槍管組合而成，若經改造可發射底火及彈丸，是具殺傷力的模擬發射器。

由於持有「穿雲箭」即違反槍砲彈藥刀械管制條例，警政署還因此發函教育部，轉知各級學校，提醒老師及學生，以免觸法之外，各警察機關也開始查緝購買或持有穿雲箭之人。

一名年輕男子在網路論壇「Dcard」貼文，指自己網購穿雲箭把玩，沒想到警察找上門，被警方認定有問題，被依違反槍砲罪嫌移送。

此外，嘉義縣布袋分局警方今年9月下旬偵辦一起網路販賣「穿雲箭」案，追查下游，查出其中一名買家買了3支穿雲箭，這名買家人在高雄，於是相約碰面。

警方見買家現身後，表明身分，結果發現買家不是「斧頭幫」，竟是自家人；這名員警是在高雄市北區某分局派出所服務的50多歲高姓警員，嘉義警方依規定通報高市警局。

據了解，高姓警員被自家人逮捕後，聲稱買穿雲箭只是想到海邊射魚，但因刑事局認定穿雲箭改造後具殺傷力，嘉義警方將查扣的穿雲箭送鑑定，並將高員依違反槍砲罪嫌函送法辦。

高員因好奇心網購穿雲箭而觸法，慘遭所屬單位記過並調地處分；高市警局表示，高員本身行為觸犯法律，依法配合偵辦，並予以懲處。

律師林岡輝指出，穿雲箭原係作為發射煙火之類的玩具，被刑事局認定具殺傷力後，若知悉且持有者，將構成槍砲彈藥刀械管制條例第8條之犯罪，得處無期徒刑或5年以上有期徒刑，併科1000萬元以下罰金。