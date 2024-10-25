以古代酷刑凌虐致死 殘暴男逃亡國外被捕今遭起訴

徐姓男子因債務糾紛今年3月被高姓、林姓男子擄走，帶到南投、高雄、屏東等地帶手銬矇眼拘禁在狗籠、鵨舍長達54天，很少供水飲食，還不時施以火烤、針刺指甲、拷打等古代酷刑，讓徐男蜷曲慘叫仍不罷手，手段極為兇殘，不堪殘暴凌虐，徐男最終死亡，高男逃亡國外，還叫小弟將屍體帶至雲林再自首，高男被拘捕回國，雲林地檢署今天偵查終結，以凌虐致死罪起訴高姓男子等3人。

檢方指出，34歲徐姓男子（宜蘭人）在宜蘭經營蔬果產銷公司，曾在雲林西螺投資蔬果運銷，投資經營高麗菜運銷金額達3千8百萬元，疑因分帳與人發生債務糾紛，26歲高姓男子夥同23歲林男受託討債，並於去年1月18日在虎尾一民宅強行擄走徐男。

今年3月間並將徐男強押至南投竹山某茶廠拘禁，之後，再將徐男押至高雄市三民區某洗車場，最後再拘禁在龔姓男子提供的屏東縣內埔鄉鴿舍內，拘禁長達54天，拘禁過程中未提供人體生存所必須的足夠飲食，並長時間將徐男雙眼以黑色口罩、膠帶及安全帽封住，並用手銬、鐵鍊拴禁狗籠或房間內，出入均以鐵鍊拖行。

此外，還不時持棍棒、藤條長時間毆打，甚至用瓦斯噴槍點火灼燒徐的腳背，還持銀針刺入雙手指甲內並左右攪動，持電擊棒電擊身體，被害人痛苦不堪，倒地面蜷曲慘叫仍不罷手，手段極為兇殘，高男還用手機把凌虐過程拍照錄影。

檢方指出，徐男不堪長時間凌虐，全身傷痕累累，慘不忍睹，於今年3月11日死亡，高和林嫌用漂白水、清潔劑清理現場，再將徐男屍體交由劉姓（30歲）、黃姓（30歲）兩人，並命令兩人將屍體運至斗南某汽車旅館，伴屍4天後，再於3月15日前往警局自首頂罪，藉以為高、林兩嫌製造犯案斷點。

高嫌確認頂替的劉、黃2人已遭收押後，即於今年3月17日搭機逃亡柬埔寨。雲林地檢署檢察官彭彥儒認為該案疑點重重，指揮雲林縣斗南分局、刑警大隊、新北市海山分局組成專案小組深入追查，查出涉案主嫌高男的身分。

檢警進一步查出高、林兩嫌私行拘禁的場所，即持搜索票搜索拘禁場所，逮捕共犯龔姓男子（47歲）到案，並提訊另案在監的林姓共犯，同時函請外交部註銷外逃高姓主嫌的護照，高嫌在柬埔寨被當局遣返回台接受偵辦。