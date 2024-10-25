投資老班章普洱茶受騙 詐團成員落網、幣商收押

刑事局南部打擊犯罪中心打詐，查出林姓男子涉嫌指揮詐騙集團成員，請受騙人投資「老班章普洱茶」，匯款後斷絕聯繫，並透過劉姓幣商將贓款轉給詐團，令受騙人損失不貲。全案於今年5月依詐欺、洗錢防制法、組織防制犯罪條例等罪嫌移送法辦。

刑事局南打中心自3月間查獲詐團車手，會同台北、台中和高雄警方，追查詐團幕後首腦，查出林姓男子涉嫌指揮成員，透過社群軟體加不特定人為好友，先以假交友方式，對受騙人噓寒問暖，等受騙人上鉤，便慫恿投資「老班章普洱茶」，派車手向投資人收款，得款後便中斷聯繫。

警方查出林姓男子身分，至5月連月展開查緝行動，在高雄、台中、屏東、彰化及桃園等地，逮捕林男和假幣商劉姓男子，以及充當詐團車手的粘姓、莊姓、許姓、楊姓等人到案，查扣用來取信受騙人的普洱茶餅禮盒，初估他們至少已騙得800萬元。