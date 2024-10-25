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為愛運毒 7泰女又吞又塞被識破

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

販毒集團指使九名外籍人士及一名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機來台，陸續在桃園、高雄機場落網。記者邱瑞杰／翻攝
販毒集團指使九名外籍人士及一名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機來台，陸續在桃園、高雄機場落網。記者邱瑞杰／翻攝
販毒集團指使七名泰國籍女子、一名泰籍男子、一名法國籍女子及一名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機來台，警方陸續在桃園、高雄機場查獲十人及一名收毒台籍男子，搜出市值三千五百萬元的近五公斤海洛因等毒品，查出七名泰女被奈及利亞籍男子以愛情利用，檢方均依毒品罪起訴。

保安警察第三總隊接獲情資，指販毒集團誘使外籍人士，以行李或吞入、塞私處、包在鼠蹊部，夾帶毒品來台，過濾入境資料鎖定高風險對象查獲。

今年五月卅日，兩名泰籍女子從桃機入境，各吞下五十五顆、五十顆海洛因膠囊，陰道及肛門塞有橢圓形海洛因球，共一點七公斤。

今年六月八日，三名泰籍女子、一名泰籍男子從桃機入境，共夾藏一公斤海洛因；同月十六日，一名泰籍女子從高雄機場入境，夾藏三五六公克海洛因。

販毒集團指使九名外籍人士及一名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機來台，陸續在桃園、高雄機場落網，被搜出近五公斤海洛因等毒品（圖）。記者邱瑞杰／翻攝
販毒集團指使九名外籍人士及一名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機來台，陸續在桃園、高雄機場落網，被搜出近五公斤海洛因等毒品（圖）。記者邱瑞杰／翻攝

七月十四日，一名泰籍女子從桃機入境，夾藏三五六克海洛因，台籍林姓男子前往收毒；同月廿六日，台籍郭姓男子從桃機入境，夾藏三三一克海洛因；同月卅日，一名法籍女子在高雄機場入境，行李、內衣及陰道有一點一公斤海洛因、二克古柯鹼及廿克大麻。

檢警查出，販毒集團以十至五十萬元報酬指使運毒，七名泰女愛上販毒集團奈國男子而被利用，泰男則是想來台工作。

台北、桃園、高雄地檢署陸續起訴十一人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃機 毒品 販毒

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