快訊

特斯拉飆漲近22%提振史指 IBM拖累道瓊下跌140點連4黑

聽新聞
0:00 / 0:00

黑幫吸收軍人拍投降片 10人被訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

太陽聯盟寶陽會副組長李姓女子涉替大陸發展共諜組織，利誘八名現、退役軍人洩漏軍事機密或拍攝投降影片，警方查扣手機、太陽聯盟標誌打火機及紅包。記者蕭雅娟／翻攝
太陽聯盟寶陽會副組長李姓女子涉替大陸發展共諜組織，利誘八名現、退役軍人洩漏軍事機密或拍攝投降影片，警方查扣手機、太陽聯盟標誌打火機及紅包。記者蕭雅娟／翻攝
太陽聯盟寶陽會副組長李姓女子涉替大陸發展共諜組織，以金錢利誘八名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片。高檢署前天依國家安全法及貪汙治罪條例違背職務期約、收受賄賂等罪，起訴李、寶陽會成員陳姓男子及八名現、退役軍人。

這是警方破獲案件，為「警察抓共諜」首例。檢警調查，李姓女子的陳姓小弟在台北市中山區放款接觸軍人，去年六月李以新北市蘆洲區瑞磘宮主身分及宗教交流名義至澳門，再到大陸接觸國安情資人員，返台透過陳及彭姓、李姚姓退役軍人，鎖定缺錢軍人以金錢引誘。

五名軍人交出軍人身分證審核後，穿上制服拿五星旗拍攝宣告投降影片，呼口號「中國人不打中國人，我反對戰爭」，用Telegram傳送交付影片「閱後即焚」。四名軍人在軍中偷走同袍公務文書，交付航線圖、演習時間等多項軍機，收賄依資料機密程度計價，吸收同袍可提高報酬。

張姓、林姓、劉姓、吳姓、彭姓、李姚姓及兩名陳姓現、退役軍人涉案，包括陸軍、海軍、憲兵的軍官、士官、士兵，最高階為中尉，依軍階可獲五萬至卅萬元不等，僅劉獲利十五萬元，其他人尚未拿到犯罪所得。

宜蘭縣羅東警分局偵查佐林聖展去年查賄選，偵辦鴻海創辦人郭台銘連署書案，從犯嫌當鋪老闆手機發現劉姓軍人販售軍機及拍攝炫耀影片，與任職刑事局偵二大隊偵查正的父親林志賢合作追查，今年六至九月分六波搜索、拘提李等十人，查扣手機、太陽聯盟標誌打火機及紅包。

李等人起初否認犯行，經高檢署起訴均認罪。高檢署指出，八名現、退役軍人領有國家俸祿，長期受國家栽培委以重任，違背忠誠義務，因個人利益薰心出賣國家人民，其中林等人洩漏或交付多項軍機，背叛袍澤及國家，應受法律最嚴厲制裁，張等人拍攝投降影片向中共表示效忠惡性重大，均建請法院從重量刑，以收儆懲。

李與小弟及彭、李姚、林、陳、劉共七人在押，移審高等法院後裁定繼續羈押。

五星旗 影片 憲兵 軍人

延伸閱讀

8現、退役軍人 遭宮廟、幫派利誘著軍服拿五星旗拍投降片

太陽聯盟涉吸收軍人拿五星旗宣告投降、提供航線圖 10人起訴

太陽聯盟寶陽會涉共諜吸收9現退役軍人 邢泰釗赴宜嘉勉「警察抓匪諜」

高檢署毒品情勢分析 今年查獲量較去年同期增加21.1％

相關新聞

黑幫吸收軍人拍投降片 10人被訴

太陽聯盟寶陽會副組長李姓女子涉替大陸發展共諜組織，以金錢利誘八名現、退役軍人，洩漏軍事機密及拍攝穿制服持五星旗投降影片。...

曾獲警光獎 偵查員涉瀆職遭搜索

曾獲警光獎的新北市刑警大隊鄭姓偵查員，被檢舉在土城警分局任職期間偵辦槍砲案時，未送辦其中一名犯嫌，以交換獲取情資。新北地...

為愛運毒 7泰女又吞又塞被識破

販毒集團指使七名泰國籍女子、一名泰籍男子、一名法國籍女子及一名台籍男子，以人體或行李夾藏毒品搭機來台，警方陸續在桃園、高...

空軍夫妻淪共諜國防部遭糾正 顧立雄：強化保防機制

空軍夫妻檔沉迷簽賭淪共諜，監察院昨天糾正國防部等單位。國防部長顧立雄今天表示，將持續加強官兵保防意識及機制，而相關案件都...

8現、退役軍人 遭宮廟、幫派利誘著軍服拿五星旗拍投降片

刑事局破獲宮廟與太陽聯盟幫派發展共諜組織，拿五星旗拍攝宣告投降影片，國防部政戰局長陳育琳表示，軍方陸續接獲官兵檢舉和國安...

太陽聯盟涉吸收軍人拿五星旗宣告投降、提供航線圖 10人起訴

蘆洲瑞磘宮主李姓女子與小弟，利用宗教和太陽聯盟黑幫勢力，涉吸收國內缺錢的現役、退役軍人共8人，要求著制服拿五星旗拍宣告投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。