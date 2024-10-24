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太陽聯盟涉吸收軍人拿五星旗宣告投降、提供航線圖 10人起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

蘆洲瑞磘宮主李姓女子與小弟，利用宗教和太陽聯盟黑幫勢力，涉吸收國內缺錢的現役、退役軍人共8人，要求著制服拿五星旗拍宣告投降影片，並提供航線圖等軍事機密，替大陸在台發展共諜組織。刑事局將李女等人移送高檢署，昨全案偵結依違反國家安全法、瀆職等罪起訴10人。 

全案起源於，羅東警分局偵查佐林聖展去年偵辦郭台銘募集連署書案時，從涉從事放款的業者手機查出現役軍人貸款、軍人自稱販售軍事資料等線索，立即向檢方報告，且林聖展的父親為刑事警察局偵二大隊偵查正林志賢，檢警組成專案小組偵破國安案件。

檢警追查，從中追查蘆洲瑞磘宮主李姓女子，也就是太陽聯盟「寶陽會」副組長，與其在北市中山區放款的幫眾吳姓小弟，涉鎖定缺錢的軍人，從中牽線讓其貸款，並替大陸地區敵對勢力在台發展共諜組織，刺探蒐集軍機。

檢警指出，李女涉嫌去年6月起至澳門，再北上入境大陸地區，以宗教交流機會接下大陸人員交付的任務，回台後利用太陽聯盟幫派背景，發展共諜組織吸收急缺錢軍人，包含中尉、上士、中士等。

李女和其小弟等人涉要求現役、剛退役的軍人，拍下軍人身分證審核後，促誘軍人身著現役制服、拿五星旗拍攝宣告投降影片，並蒐報軍事機密如航線圖等，甚至若想提高報酬，就得再吸收軍中同僚。

專案小組今年6月起，近5個多月追查及蒐證，鎖定李女等12人涉案，經6波搜索、拘提，查扣作案用手機19支、太陽會標誌打火機1個、太陽會標誌紅包1個、本票1張等證物，依違反國家安全法送辦，徹底瓦解該共諜組織。

高檢署昨天偵結此案，依違反國家安全法、瀆職等案起訴李女、寶陽會吳姓幫眾及８名軍人等10人，其餘2人不起訴。刑事局呼籲，針對國內各幫派，警方長期指派專責警力注蒐，對其涉嫌槍械、毒品、詐欺、國安、暴力滋事等犯罪行為，聚焦打擊有效壓制幫派氣焰，另透過刨根、溯源瓦解黑幫組織。

蘆洲瑞磘宮主、太陽聯盟李姓女子涉替大陸在台發展共諜組織。圖／刑事局提供
蘆洲瑞磘宮主、太陽聯盟李姓女子涉替大陸在台發展共諜組織。圖／刑事局提供
蘆洲瑞磘宮主、太陽聯盟李姓女子涉替大陸在台發展共諜組織，昨遭依違反國家安全法起訴。圖／刑事局提供
蘆洲瑞磘宮主、太陽聯盟李姓女子涉替大陸在台發展共諜組織，昨遭依違反國家安全法起訴。圖／刑事局提供
蘆洲瑞磘宮主、太陽聯盟李姓女子涉替大陸在台發展共諜組織，警方查扣作案用手機、太陽會標誌等證物。圖／刑事局提供
蘆洲瑞磘宮主、太陽聯盟李姓女子涉替大陸在台發展共諜組織，警方查扣作案用手機、太陽會標誌等證物。圖／刑事局提供

共諜 國安 幫派 軍人

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