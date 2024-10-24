20歲車手吸食喪屍煙彈 直奔超商收款80萬…警逮捕送辦

南港警分局接獲老婦人遭詐騙20萬元，警民合作約車手面交逮人，20歲黃姓車手搭計程車途中，涉吸食喪屍煙彈，抵達北市南港區一家超商收款80萬元，立即遭警方依詐欺罪嫌逮捕，並查扣第三級毒品依托咪酯喪屍煙彈2顆，全案依詐欺、毒品罪嫌送辦。

南港分局指出，老婦人今年9月中旬接獲詐騙電話，誤信有股票投資機會，參與Line群組投資，且已面交新台幣20萬元，今年10月16日又前往

銀行欲提領新台幣80萬元，所幸行員察覺有異通報，警方到場立即約車手下午至向陽路的超商取款。

南港警方在面交的超商逮捕有詐欺前科的黃姓車手，現場查扣現金、行動電話、工作證及相關收據等證物，更在黃男身上查扣「喪屍菸彈」依托咪酯菸彈2顆。黃男坦承日前在網路上購買喪屍菸彈，搭計程車到超商前，剛剛吸食喪屍菸彈。

全案依洗錢防制法、詐欺罪及毒品危害防制條例等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。警方呼籲民眾勿輕信來路不明的投資機會，另「依托咪酯」在今年8月列管為第三級毒品，加入電子菸油吸食即俗稱的「喪屍菸彈」，對社會治安、青少年身心健康造成嚴重戕害，警方將持續強力掃蕩販毒集團。

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