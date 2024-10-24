「喪屍煙彈」猖獗 犯防學者：應速追溯境外移入或本地製造

俗稱「喪屍煙彈」新興毒品「依托咪酯」猖獗，法務部擬升為二級毒品，高檢署指出，今年前3季依托咪酯通報數比去年度飆升58.2倍；嘉義縣中正大學犯罪研究中心主任楊士隆教授說，新興毒品通報數飆升應速追溯來源是境外移入或本地製造，有醫界人士告訴他，喪屍煙彈成分麻醉藥物，遭非法使用，是否由三級毒品升為二級，要由法務部毒品審議委員會討論決定。

楊士隆說，法務部毒品審議委員會由藥理等相關專家組成，是否將「喪屍煙彈」擬升為二級毒品，尊重委員會審議，過去愷他命審議也未升為二級毒品，全球新興毒品逾千種以上，委員會就新興毒品濫用性、成癮性、危害性等，綜合評斷討論。

他表示，「喪屍煙彈」通報件數，比起去年度飆升58.2倍，釀多起重大危害治安案件，高檢署已整合六大緝毒系統，列為重點打擊對象。通報數飆升應速追溯來源是境外移入或本地製造，有醫界人士告訴他，喪屍煙彈成分麻醉藥物，遭不肖分子非法使用。

防新興毒品「喪屍煙彈」濫用為害治安，政府應加速研發「喪屍煙彈」標準檢驗品認定，跨部會動起來，針對新興毒品可能來源工業原料、麻醉藥品等，加強追查管理，杜絕非法使用，除加快追溯來源，也要加強新興毒品預防教育。

立法院衛環委員會昨邀請衛福部等單位，進行「喪屍煙彈」專題報告並備質詢，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯，目前被列管為第三級毒品，依托咪酯原作為短效型靜脈注射麻醉藥物，用於全身麻醉的鎮靜劑，具有成癮性。近年被不肖分子將其混和化學原料，製成電子煙油，以電子煙方式施用。吸食依托咪酯可能造成手抖、全身發抖、站不穩，甚至是永久性神經損害及呼吸中止等症狀。

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