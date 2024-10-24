涉侵占10公克海洛因 新北偵查佐遭收押

新北市刑大陳姓偵查佐遭羈押禁見。記者黃子騰／翻攝 新北市刑大偵二隊陳姓偵查佐，遭毒蟲檢舉侵占扣案的海洛因十公克，新北地檢署昨天指揮新北市調處搜索約談，查扣卷宗，檢察官複訊後聲押；法官認為陳姓偵查佐涉犯貪汙等罪嫌犯罪嫌疑重大，昨裁定羈押並禁止接見通信。

卅七歲陳姓偵查佐二○○七年警專畢業，分發至中和分局，二○一六年曾獲得全國模範警察榮譽；他熱中偵辦刑案努力苦讀，二○一七年考取偵查佐後調至新北市刑大。同事表示，陳男平時沉默寡言，但與同事相處融洽，多次偵破毒品案，工作表現佳。

據調查，陳男一月間在林口查獲黃姓毒蟲，起出安非他命、七包海洛因等毒品，詢後將黃男依毒品罪嫌送辦；黃男四月時向新北地檢署、新北市警局檢舉，指當時簽字確認毒品時，原本被查獲的七包毒品變成六包，懷疑陳員侵吞。

新北地檢署昨天上午指揮新北市調查處前往新北市刑大搜索，查扣陳員辦案卷宗，將陳員以被告身分帶回偵訊，檢察官訊後認為陳姓偵查佐嫌疑重大，涉犯貪汙罪嫌，有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地方法院昨天中午裁准。

新北市刑大表示，陳姓偵查佐涉侵占職務上持有之財物罪遭收押禁見，立即依警察人員人事條例報請停職處分，並追究相關人員考核監督不周之責任。