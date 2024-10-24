快訊

林姿妙官司牽動2026宜縣長選舉 陳琬惠：藍白有合作空間

周杰倫演唱會門票喊到30萬 北市警速破全台最大賣黃牛票Line群組

網炸鍋！麥當勞「獵人BOOK牌」突改贈送規則 「得來速、外送」拿不到了

聽新聞
0:00 / 0:00

涉侵占10公克海洛因 新北偵查佐遭收押

聯合報／ 記者黃子騰王長鼎／新北報導

新北市刑大陳姓偵查佐遭羈押禁見。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大陳姓偵查佐遭羈押禁見。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大偵二隊陳姓偵查佐，遭毒蟲檢舉侵占扣案的海洛因十公克，新北地檢署昨天指揮新北市調處搜索約談，查扣卷宗，檢察官複訊後聲押；法官認為陳姓偵查佐涉犯貪汙等罪嫌犯罪嫌疑重大，昨裁定羈押並禁止接見通信。

卅七歲陳姓偵查佐二○○七年警專畢業，分發至中和分局，二○一六年曾獲得全國模範警察榮譽；他熱中偵辦刑案努力苦讀，二○一七年考取偵查佐後調至新北市刑大。同事表示，陳男平時沉默寡言，但與同事相處融洽，多次偵破毒品案，工作表現佳。

據調查，陳男一月間在林口查獲黃姓毒蟲，起出安非他命、七包海洛因等毒品，詢後將黃男依毒品罪嫌送辦；黃男四月時向新北地檢署、新北市警局檢舉，指當時簽字確認毒品時，原本被查獲的七包毒品變成六包，懷疑陳員侵吞。

新北地檢署昨天上午指揮新北市調查處前往新北市刑大搜索，查扣陳員辦案卷宗，將陳員以被告身分帶回偵訊，檢察官訊後認為陳姓偵查佐嫌疑重大，涉犯貪汙罪嫌，有逃亡、勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，新北地方法院昨天中午裁准。

新北市刑大表示，陳姓偵查佐涉侵占職務上持有之財物罪遭收押禁見，立即依警察人員人事條例報請停職處分，並追究相關人員考核監督不周之責任。

侵占 毒品

延伸閱讀

新北登革熱增1例 天山、景新公園延長封山至11/21

曾獲全國模範警察 新北刑大偵查佐疑涉侵占毒品遭羈押

新北刑大偵查佐涉侵占扣案贓證物 法院裁准羈押禁見

賭命運轉手台灣版 新北男開計程車運毒警扣2500萬毒品

相關新聞

空軍夫妻淪共諜國防部遭糾正 顧立雄：強化保防機制

空軍夫妻檔沉迷簽賭淪共諜，監察院昨天糾正國防部等單位。國防部長顧立雄今天表示，將持續加強官兵保防意識及機制，而相關案件都...

8現、退役軍人 遭宮廟、幫派利誘著軍服拿五星旗拍投降片

刑事局破獲宮廟與太陽聯盟幫派發展共諜組織，拿五星旗拍攝宣告投降影片，國防部政戰局長陳育琳表示，軍方陸續接獲官兵檢舉和國安...

太陽聯盟涉吸收軍人拿五星旗宣告投降、提供航線圖 10人起訴

蘆洲瑞磘宮主李姓女子與小弟，利用宗教和太陽聯盟黑幫勢力，涉吸收國內缺錢的現役、退役軍人共8人，要求著制服拿五星旗拍宣告投...

曾獲「警光獎」最高殊榮！新北刑大偵查員涉情資交換遭搜索

新北市刑大今天上午驚傳遭搜索！任職刑大偵一隊的鄭姓偵查員，之前在土城分局任職時疑因偵辦槍砲案與嫌犯有情資交換，新北地檢上...

20歲車手吸食喪屍煙彈 直奔超商收款80萬…警逮捕送辦

南港警分局接獲老婦人遭詐騙20萬元，警民合作約車手面交逮人，20歲黃姓車手搭計程車途中，涉吸食喪屍煙彈，抵達北市南港區一...

疑偵辦槍砲案有瑕疵 新北刑大小隊長涉貪遭搜索帶回

新北市刑大陳姓偵查佐因涉及侵占毒品案，前天遭新北檢搜索帶回並羈押禁見。今天上午新北市刑大再度遭搜索，據瞭解，新北市刑大偵一隊鄭姓小隊長，之前在土城分局任職時疑因偵辦槍砲案有瑕疵，台中市調處與新北警督察室上午8時多來搜索新北市刑大偵一隊，目前搜索還在持續中，確切原因及案情仍待釐清。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。