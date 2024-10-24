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「喪屍煙彈」猖獗 法部擬列二級毒品

聯合報／ 記者賴昀岫張宏業王聖藜／台北報導

「依托咪酯」（喪屍煙彈）濫用，查獲量增多，今年通報數較去年增五十八點二倍。圖為刑事局日前查獲一點三公斤「依托咪酯」，共六一六顆「喪屍煙彈」，市價三千萬元。記者李奕昕／翻攝
「依托咪酯」（喪屍煙彈）濫用，查獲量增多，今年通報數較去年增五十八點二倍。圖為刑事局日前查獲一點三公斤「依托咪酯」，共六一六顆「喪屍煙彈」，市價三千萬元。記者李奕昕／翻攝
檢警資料顯示，與去年整年度相較，今年前三季「依托咪酯」（喪屍煙彈）通報數飆升五十八點二倍，引發多起毒駕悲劇，為此，立法院衛環委員會、司法及法制委員會昨均進行相關議題專題報告並備質詢，法務部鄭銘謙說，希望年底前將「依托咪酯」從三級毒品升級至二級。

新北市土城分局清水派出所長劉宗鑫被女毒駕犯衝撞、拖行殉職，民眾黨立委黃國昌昨質詢指出，一年多前「依托咪酯」就引發許多治安問題，但遲至今年六月才列三級毒品，「法務部效率是不是太差？」對此，鄭銘謙說，相關單位於本月廿日啟動作業，希望今年底前將「依托咪酯」升級為二級毒品。

「現有的毒品防制有用嗎？」黃國昌說，造成員警殉職的毒駕犯曾有五次吸食安非他命遭判刑紀錄，均以易科罰金三萬元結案，有必要加重吸毒犯的罰則。司法院刑事廳長李釱任表示，毒駕犯處罰刑度在有期徒刑三年以上、十年以下，承諾未來教育法官，讓判決刑度能符合社會期待。

衛環委員會立委同樣認為，毒駕及煙毒等刑責過低，藍委邱鎮軍表示，販毒集團把「依托咪酯」形容為「平替版海洛因」，效果相同，但罰則沒那麼重，價格也較便宜，持有五公克以下，最多開罰五萬元，五公克以上才有刑責。

立委楊瓊瓔則認為，司法部門、衛生部門在取締「喪屍煙彈」、電子煙上的數據嚴重落差，今年七至九月衛福部與各地衛生局共裁罰二九四件電子煙違規事件，但刑事局統計數據卻達六八一件「喪屍煙彈」，相差二點三倍。

「菸害防制法」修法新制去年三月上路，禁止電子煙、納管加熱菸，立委王育敏表示，電子煙已成毒品載具，衛福部應和法務部共同打擊犯罪，既然嚴禁電子煙，就該積極稽查，當場開罰。

「難道衛福部沒有半個人會用Google嗎？」立委洪孟楷痛批主管機關失職，只要透過搜尋引擎就可找到電子煙相關網站，民眾自網路購物平台、社群群族訂購，再至便利超商領貨，衛福部好像在放假，毫無公權力，幾乎完全沒有嚇阻力。

國民健康署副署長賈淑麗指出，針對電子煙查緝，將提高法務部、教育部等單位聯繫密度，並與地方政府溝通，加強查緝力道，提高校園防治及取締吸食的力道，加快裁處速度。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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