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交通違規又涉毒挨罰拒繳 新北執行分署扣押保險債權全清償

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市吳姓男子多次交通違規又涉毒挨罰15萬3300元拒繳，法務部行政執行署新北分署扣押其保險債權，吳男昨拜託母親出面至分署繳錢全數清償。

行政執行署新北分署今指出，30多歲吳姓男子於2019年10月間，騎機車因拒絕接受酒精濃度測試，遭裁處18萬元罰鍰且被吊銷機車駕駛執照，吳男被裁罰後曾到台北市交通事件裁決所辦理分期繳納，繳納7萬元後即未再按期繳納，剩餘11萬元未繳，台北市交通事件裁決所在2022年1月依法移送新北分署執行。

新北分署調查發現吳男於駕照經吊銷後仍3度違規駕駛機車及汽車，分別遭處罰鍰共3萬元，又因超速遭罰3300元，又涉及毒品危害案件，因無正當理由而未參加毒品危害講習，處怠金1萬元，吳男收受處分書後均未繳納，新北分署受理後，多次通知繳納欠款，並曾6度核發執行命令扣押吳男銀行帳戶存款，亦未扣得款項，分署執行人員至吳男戶籍地現場執行，惟無人應門，執行無著。

新北分署查知吳男有投保保險，依法核發執行命令扣押其保險債權，並發函給吳男就解除保險契約一事表示意見，吳男才於昨天委託母親至分署當場繳清全數欠款。據了解，吳男母親向執行人員表示，對兒子積欠繳這麼多罰單非常感到驚訝，會持續勸說兒子應遵守法規以免受罰，因吳男希望能繼續維持保險契約的效力，避免未來請領保險金的權利受到影響。

新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒駕，並應遵守交通法規，且應遠離毒品，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行。對於違反「五打七安」之案件，新北分署必將採取強力執行措施，展現公義執法的決心，以共同守護社會各領域的安定與安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市吳姓男子多次交通違規又涉毒挨罰15萬3300元拒繳，法務部行政執行署新北分署扣押其保險債權全數清償。記者王長鼎／翻攝
新北市吳姓男子多次交通違規又涉毒挨罰15萬3300元拒繳，法務部行政執行署新北分署扣押其保險債權全數清償。記者王長鼎／翻攝

交通違規 毒品 罰單

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