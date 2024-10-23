曾獲全國模範警察 新北刑大偵查佐疑涉侵占毒品遭羈押

新北市刑大偵二隊37歲陳姓偵查佐，日前遭毒蟲檢舉侵占扣案的海洛因10公克，新北地檢署昨天指揮新北市調處搜索，查扣卷宗並將陳男帶回。檢察官複訊後聲押。法官訊問後，認為陳姓偵佐涉犯貪汙等罪嫌犯罪嫌疑重大，裁定羈押並禁止接見通信。

據了解，疑似侵占毒品的陳姓偵查佐，2007年警專畢業後分發至中和分局服務，2016年曾獲得全國模範警察榮譽。陳員因熱衷於偵辦刑案努力苦讀，於2017年考取偵查佐後調至新北市刑大偵三隊、偵二隊任職。據同事表示，陳姓偵查佐平時沉默寡言，與同事間相處融洽，工作績效表現卓著，多次偵破毒品案。

陳姓偵查佐今年1月間在林口查獲黃姓毒蟲，並起出安非他命、7包海洛因等毒品，詢後將黃男依毒品罪嫌送辦。但黃嫌4月份時向新北地檢署、新北市警局檢舉表示，當時在簽字確認毒品時，原本被查獲的7包毒品卻變成6包，懷疑陳員侵吞毒品。

新北市刑大獲報後為自清立即報請新北檢偵辦，經半年多調查後，新北檢昨天上午指揮新北市調查處前往新北市刑大搜索，查扣陳員辦案卷宗，並將陳員以被告身分帶回偵訊。檢察官訊後認為陳姓偵查佐違反貪汙治罪條例第6條第1項第3款侵占職務上持有之非公用私有財物等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有逃亡、勾串、滅證之虞，今天上午向法院聲請羈押禁見。經法官訊問後，認為陳姓偵佐涉犯貪汙等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有勾串共犯、滅證之虞，有羈押之必要，今天中午裁准羈押並禁止接見通信。

陳員被羈押禁見後，同事聽聞都十分震驚，認為陳員應是遭到黃姓毒犯挾怨報復。新北市刑大聲明表示，本大隊陳姓偵查佐涉侵占職務上持有之財物罪遭收押禁見，新北刑大立即依警察人員人事條例報請停職處分，並追究相關人員考核監督不周之責任。

新北市刑大指出，本案第一時間即報請檢察官指揮偵辦，強調秉持「不掩飾、不護短、不輕縱」之原則，依法究辦、絕不寬貸，並持續要求各級主管落實監督、強化內部管理，防杜員警風紀案件再次發生。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885