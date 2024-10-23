刑事局獲美製防彈盾牌等百萬裝備 愛爾麗捐贈提升安全
刑事局除暴特勤隊負責刑案攻堅圍捕，愛爾麗集團捐贈美國Ballistic Shield防彈盾牌1面附加熱成像設備、TRSS盾牌懸吊支架1組及MAWL-DA軍規雷射指引器3組，要價共近1百萬元，今在局舉行捐贈儀式。
愛爾麗捐贈裝備價格，防彈盾牌1面48萬元、懸吊支架1組12萬8千元、雷射指引器3組各13萬元。除暴特勤隊員說，熱成像設備是在光線薄弱現場使用，隊上無此裝備；懸吊支架用於支撐盾牌，免除手持體力負擔；雷射指引器可協助瞄準射擊，現有相關裝備較老舊。
刑事局除暴特勤隊現有24人，成立7年來攻堅勤務480場，包括打詐、緝毒、肅槍、掃黑，實戰經驗豐富。
刑事局說，除暴特勤隊執行勤務具高風險性，藉高科技裝備提升執勤安全，強化打擊犯罪能量。
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