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影／淡水員警圍捕車手遭衝撞 屁孩囂張自稱犯案40次才被抓

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水區1名婦人想減少經濟負擔，輕信投資詐術反而損失210萬元，日前配合員警計誘車手現身，警方圍捕時遭開車衝撞，逮捕到年僅22歲的車手， 他還很囂張自稱成功取款大約40次，第一次被抓。

被害婦人聲稱家裡除了房貸，還有2個孩子的就學貸款，經濟負擔頗重。上個月她透過臉書廣告投資虛擬貨幣，陸續被引誘投入210萬元，最近想要領取獲利，卻被要求交付200萬元保證金，才驚覺受騙，報警求助。

她和警方合作，17日晚間6時許約詐騙集團在捷運竹圍站附近面交現金200萬，埋伏員警等到婦人依約坐進嫌犯汽車，隨即用巡邏車和偵防車包圍阻斷去路，施姓車手猛踩油門倒退衝撞警車，最後仍被拖出車外壓制逮捕，車內被搜出偽造的合約書、點鈔機、現金1萬5千元、K他命毒品等證物。

施嫌年僅22歲，不僅有毒品、妨害自由、妨害名譽等多項前科，坦承當詐欺車手向不同被害人成功取款大約40次，第一次被抓到，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法及毒品危害防制條例，移送士林地檢署偵辦。

新北市淡水警分局員警17日晚間圍捕詐騙集團車手，遭駕車衝撞，偵防車車門被撞壞。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水警分局員警17日晚間圍捕詐騙集團車手，遭駕車衝撞，偵防車車門被撞壞。記者林昭彰／翻攝
22歲施姓詐騙集團車手（右二），駕車衝撞警車拒捕， 最後還是被拖下車壓制上銬。記者林昭彰／翻攝
22歲施姓詐騙集團車手（右二），駕車衝撞警車拒捕， 最後還是被拖下車壓制上銬。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局員警17日晚間逮捕22歲施姓詐騙集團車手，在嫌犯車內搜出偽造的合約書、點鈔機、現金1萬5千元、K他命毒品等證物。記者林昭彰／翻攝
淡水警分局員警17日晚間逮捕22歲施姓詐騙集團車手，在嫌犯車內搜出偽造的合約書、點鈔機、現金1萬5千元、K他命毒品等證物。記者林昭彰／翻攝

毒品 車手

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