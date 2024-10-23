影／淡水員警圍捕車手遭衝撞 屁孩囂張自稱犯案40次才被抓

新北市淡水區1名婦人想減少經濟負擔，輕信投資詐術反而損失210萬元，日前配合員警計誘車手現身，警方圍捕時遭開車衝撞，逮捕到年僅22歲的車手， 他還很囂張自稱成功取款大約40次，第一次被抓。

被害婦人聲稱家裡除了房貸，還有2個孩子的就學貸款，經濟負擔頗重。上個月她透過臉書廣告投資虛擬貨幣，陸續被引誘投入210萬元，最近想要領取獲利，卻被要求交付200萬元保證金，才驚覺受騙，報警求助。

她和警方合作，17日晚間6時許約詐騙集團在捷運竹圍站附近面交現金200萬，埋伏員警等到婦人依約坐進嫌犯汽車，隨即用巡邏車和偵防車包圍阻斷去路，施姓車手猛踩油門倒退衝撞警車，最後仍被拖出車外壓制逮捕，車內被搜出偽造的合約書、點鈔機、現金1萬5千元、K他命毒品等證物。