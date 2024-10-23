黃國昌批吸毒判太輕致毒駕撞死警 司法院：會教育法官

民眾黨立委黃國昌針對新北市土城分局清水派出所長劉宗鑫被女毒駕犯衝撞、拖行殉職一事，質詢司法院刑事廳長李釱任。黃表示，吸食安非他命才判罰金3萬元，不可能遏止毒品氾濫，關於是否輕判？李釱任說，會向法官宣導。

立法院今天召開司法及法制委員會，由業務單位就偵查不公開專題報告，黃國昌認為，現行制度與實際發生的案子是「平行時空」，每個討論偵查中案件的人都會「通靈」，也對毒品案處罰過輕發難。

黃國昌表示，毒品「依托咪酯」拖到今年6月才被列為三級毒品，質疑法務部「效率是不是太差？」法務部長鄭銘謙說，相關單位本月20日已啟動作業，希望在今年底以前將「依托咪酯」升級為二級毒品。

黃國昌說，他對我國毒品防制的破口相當難過，昨天參加劉宗鑫的告別式，到今天還是很難過，會場中，他請劉的遺孀節哀，劉的遺孀對他說「拜託，照顧好警察」，看到劉的遺孀帶著4歲小孩、抱著未滿1歲嬰兒，毒駕犯開車拒檢後毀掉一條寶貴性命，很是感慨。

黃國昌說，俗稱「喪屍煙彈」的「依托咪酯」1年多以前就已經引發許多問題，呼籲法務部盡速將「依托咪酯」列為二級毒品，再加重吸毒犯的罰則，否則，劉宗鑫遭毒駕犯拖行殉職的悲劇就不會結束。

黃國昌說「現有的毒品防制有用嗎？」讓劉宗鑫殉職的毒駕犯，過去有5次吸食安非他命遭判刑的紀錄，但都以易科罰金3萬元結案，是一犯再犯才造成如此的悲劇。