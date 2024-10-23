花蓮光華派出所實務員才報到第2天立功 眼尖抓到通緝犯

花蓮吉安警分局光華派出所警員、實務訓練員，在海岸路與南海八街一帶巡邏時，眼尖發現一名女子眼神閃躲、形跡可疑，立即上前盤查，竟是涉及毒品及洗錢的通緝犯，立即逮捕歸案，實務員才報到第2天就立下大功，獲得肯定。

吉安警分局今天表示，光華派出所警員郭弘儀、實務訓練員王貫任於日前晚間8時許，發現一名女子不但眼神閃躲，刻意把臉撇過去而躲避警方視線，形跡十分可疑，2人立即上前攔查。

經確認身份，發現該名卓女涉及毒品與洗錢防制法案件，同時遭到花蓮地檢署與花蓮地方法院通緝，警方隨即現場逮捕嫌犯，並解送地檢署歸案。

特別的是，實務員王貫任才剛報到第2天，就首次參與偵辦通緝案件。他說，這次經歷是一次寶貴的實務學習機會，在資深學長姐的指導下，對案件處理的流程有更深入的認識，並親身體驗警察在第一線執勤時的快速反應與專業判斷，未來會持續精進專業技能，守護社會治安。