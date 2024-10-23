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毒駕犯屢犯難改 黃國昌批反毒無效

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

民眾黨立委黃國昌23日不滿表示，我國反毒成效不彰，讓毒犯屢犯不改，悲劇持續發生。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民眾黨立委黃國昌23日不滿表示，我國反毒成效不彰，讓毒犯屢犯不改，悲劇持續發生。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
「吸食安非他命1次才罰3萬元，怎麼可能有效遏止毒品？」民眾黨立委黃國昌23日質詢時不滿說，為何毒品依托咪酯拖到6月才列入第三級毒品？法務部長鄭銘謙表示已經儘快，並承諾會在年底將依托咪酯升級到第二級。黃國昌也呼籲再加重吸毒的罰則，否則警員劉宗鑫遭毒駕犯拖行殉職的悲劇不會結束。

年底依托咪酯列二級

立法院司法及法制委員會邀請司法院秘書長黃麟倫、法務部長鄭銘謙等列席就「如何破除偵查大公開，以兼顧犯罪偵查及人權保障」進行專題報告，但黃國昌一上台就表示以前已經問過偵查不公開，因此改問毒品防制。他表示22日去了土城分所清水派出所前所長劉宗鑫的告別式，對於我國毒品防制的破口相當難過。

黃國昌先質疑，俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯被列為三級毒品了嗎？鄭銘謙回應說6月13日已經列入，但黃國昌不滿認為，依托咪酯一年多以前就已經引發許多問題，他認為太慢，且呼籲法務部儘速將依托咪酯列為二級毒品，鄭銘謙表示，法務部各單位20日已經開始研議，並承諾會在年底前將依托咪酯列入二級毒品。

「但現有的毒品防制有用嗎？」黃國昌大罵說，讓劉宗鑫不幸殉職的毒駕犯，過去曾有5次因為吸食安非他命遭到判刑，然後易科罰金3萬元，這是一犯再犯下才造成了如此悲劇。他質問司法院刑事廳廳長李釱任，毒駕犯目前的罪刑幅度多少？李釱任回答3年以上、10年以下，並表示會對法官進行教育，讓判刑符合社會期待。

綠委盼檢討毒品防制

民進黨立委莊瑞雄則詢問，目前監獄裡有多少毒犯？鄭銘謙回答約有42%，莊瑞雄則呼籲法務部要檢討毒品防制的方式，立法院過去也多次增加毒品犯罪的刑度，但還是無效，但政府又不敢仿效外國將部分毒品合法化。但鄭銘謙說，目前吸食毒品的新生人口有降低。

鄭銘謙表示，透過「反毒策略行動綱領第三期」，阻斷毒品的供應與需求，並積極輔導毒犯與社會重新連結，他認為目前的策略是有效果的，讓毒犯從過去超過5成人數下降到42%。

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