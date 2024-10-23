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賭命運轉手台灣版 新北男開計程車運毒警扣2500萬毒品

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市刑大獲報販毒集團模仿美劇「賭命運轉手」劇情，在新店區租屋藏放大量毒品，再以計程車做為掩護四處運毒。警方日前逮捕25歲廖姓運將，查獲市價超過2500萬元的12公斤K他命、264公克依托咪酯菸油及16顆喪屍煙彈，詢後依毒品罪送辦交保。

據了解，遭逮的25歲廖姓男子與販毒集團合作，平時駕駛多元化計程車為掩護在大台北地區運送販賣毒品。為避免遭警方查緝，廖男都在車輛行進間進行毒品交易，企圖混淆及規避警方查緝。新北市刑大今年初偵辦毒品案進行溯源，鎖定廖男涉案，經半年多蒐證跟監，上月9日見時機成熟，趁廖男前往位於新北市新店區的毒品倉庫取毒時將他逮捕。並在廖男背包內查獲K他命2公斤。

警方隨後進入毒品倉庫搜索，又查扣10公斤K他命、264公克的依托咪酯煙油、哈密瓜錠16顆、依托咪酯煙彈16顆等證物，還在廖男駕駛的計程車上查獲愷692公克K他命、749包毒咖啡包及販毒所得30萬元，詢後將廖男依毒品罪嫌送辦，檢察官訊後交保，新北市刑大也持續追緝販毒集團上游。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市刑大將廖男依毒品罪嫌送辦。記者黃子騰／翻攝
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新北市刑大趁廖男前往倉庫取毒時將他逮捕。記者黃子騰／翻攝
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新北市刑大查扣價值2500萬元的毒品。記者黃子騰／翻攝
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毒品 販毒

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