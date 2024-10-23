新北刑大偵查佐涉侵占扣押物 侯友宜：有狀況絕不留情

新北市刑大任職於偵二隊的陳姓偵查佐疑似在今年初偵辦毒品案件時侵占扣押物。民代認為，不該讓少數害群之馬害到全體，毋枉毋縱，新北市長侯友宜表示，若有狀況絕對不留情。

新北市議會民進黨團總召張維倩表示，刑大偵查佐被聲押禁見，侯友宜是警探出身，很重視風紀，日前看到刑大隊員上傳影片違反偵查不公開，這次是侵吞扣押物，甚至是毒品，新北治安在排名變倒數第二，整治風紀有助於治安提升，多數警察辛苦認真，不該被少數害群之馬影響，該繩之以法，毋枉毋縱。

侯友宜回應，他當署長時就極力要求，要改變風氣，從被動變主動，對這件事情他很痛心，也會去了解，這案若辦到自己人，是不是有清查不肖同仁，主動報請新北地檢署偵辦，大家都要乾乾淨淨，若有狀況毫不留情。

市議員彭一書點出毒品問題，土城派出所長遭女毒蟲拖行衝撞殉職，現在毒品一直變，甚至是可以自己加入煙彈，依托咪酯現在是三級毒品，通常都是遇到後才會去公告，應該要先預防，基層在第一線辛苦奔波，質疑到底是在哪能這麼簡單取得？尤其是青少年。除了依托咪酯，其他毒品也不能放掉。

侯友宜答詢，依托咪酯首次查到後就報給法務部，要列為管制毒品，預防勝於偵查，建議行政院的毒品審議委員會針對不同毒品，可以主動積極發現，若是第一線查到，回報中央再公告還需要一段時間。

廖訓誠表示，依托咪酯去年查到是管制藥品，就回報中央，希望公告為毒品，今年8月正式公告，9月底至今都全力查緝。

另外，市議員邱婷蔚指出，從土城所長案到三重警方下午攔截圍捕疑似懸掛假車牌車輛，共開9槍逮捕2名嫌犯。很多人說今天公祭明天忘記，她喊話侯友宜，應該要從基層角度設身處地著想，要以自身安全為優先，現在監視器很廣泛可以後續再追，除非是槍擊要犯。她理解當下一定很想要抓到犯人保護民眾，權衡很難，但還是要以性命為主。