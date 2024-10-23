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高檢署毒品情勢分析 今年查獲量較去年同期增加21.1％

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台灣高檢署今天召開「毒品情勢分析及警示發布記者會」，針對113年度下半年國內毒品案件統計數據提出趨勢研判，其中今年1至8月各級毒品查獲量7394.8公斤，較去年同期6104.8公斤增加21.1％。

檢方統計，今年1至8月查獲毒品主要來源地，境外走私占31.5％；混合毒品包去年查獲數量為25萬7899包，較109年25萬3652包為多；113年1至9月查獲21萬7174包，較去年同期19萬7290包增加10.08％。

113年1至9月查獲旅客夾帶毒品走私件數111件，較去年同期83件增加33.7％；113年1至8月初犯施用各級毒品人數5760人，占整體施用人數19.0％。較去年同期5979人減少3.7%。

109年與新興毒品有關死亡案件達到143件高峰，之後逐年下降， 112年降為68人，減少52.4％；施用新興毒品強力搖頭丸MMA死亡人數，109年為93人，在六大緝毒系統強力壓制下，110年減為37人，111年降至6人，112年及113年1至9月為0人，已獲穩定有效的控制。

另外，112年查獲56座製毒工廠，合成型28座，占50.0%；113年1至8月查獲23座，合成型17座，占73.9%。針對毒品戒癮治療現況，高檢署指出，113年1至9月緩起訴附命戒癮治療比例佔全部毒偵案件之27.1％，預計將可超越本年度預估目標值28％。

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高檢署今召開毒品情勢分析及示警記者會，據統計，今年1至8月查獲毒品主要來源地，境外占31.5％。圖／高檢署提供
高檢署今召開毒品情勢分析及示警記者會，據統計，今年1至8月查獲毒品主要來源地，境外占31.5％。圖／高檢署提供

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