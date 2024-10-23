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喪屍煙彈風暴來襲 今年通報件數較去年飆升58.2倍

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

含麻醉藥物依托咪酯的「喪屍煙彈」毒駕事件頻傳，依托咪酯雖已列三級毒品，仍有不肖業者將其添加在電子煙內，根據高檢署統計，大麻及「喪屍煙彈」新興毒品成長快速，尤其是依托咪酯，今年1至9月通報件數，比起去年整年度飆升58.2倍，已釀多起重大危害治安案件，高檢署已整合六大緝毒系統，將列為重點打擊對象。

高檢署今上午邀請刑事局毒品查緝中心針對「警察機關系統性打擊喪屍煙彈查緝成果」提出專案報告；另由檢察官趙燕利針對當前毒品情勢進行分析，並邀請高雄醫學大學副教授林宜靜，就依托咪酯引發的健康危害發表專題。

高檢署對國內毒品情勢分析顯示，依托咪酯有遭濫用情形，原為醫療用途的短暫麻醉劑，經濫用後具有精神恍惚、情緒易怒、行為忞亂、語無論次、噁心嘔吐、肌躍、渾身顫抖、腎上腺抑制、呼吸抑制甚至衰竭等副作用，危害嚴重。常見於摻入電子菸油中，俗稱「神奇煙彈」或「喪屍煙彈」。

食藥署統計，去年通報食藥署濫用藥物檢驗通報系統中之非尿液檢體，檢出依托咪酯類件數為22件，113年1至9月已升至1281件，增加58.2倍。

此外，國內查獲大麻重量也呈增加趨勢，去年司法警察機關查獲大麻案件為2328.5公斤，較110年查獲量240.5公斤，增加9.7倍。今年1至8月查獲種植大麻株數1萬0536株，是去年6692株的1.6倍，顯見國內毒品市場對大麻需求高，已成為國內主流毒品種類。

不過，對照各地檢署辦理大麻案件偵結施用人數，111年為639人，112年為802人，113年1至8月為836人，顯然與查獲量不成比例，研判仍有不少施用黑數未被發掘。

另根據衛福部食藥署濫用藥物檢驗通報系統統計，卡西酮類毒品名列新興毒品檢出種類前茅，（4-甲基甲基卡西酮，俗稱喵喵）自108年後佔新興毒品檢出件數第一位。108年至112年，新興毒品相關死亡案件，平均年齡為30歲。

還有值得關注者的α-PiHP(α-吡咯烷基苯異己酮)，屬第三級毒品，亦屬於合成卡西酮類，常見摻入於菸草，製成俗稱「彩虹菸」，因製作簡單、成本低廉，酷炫包裝等特性，吸引年青族群施用。據食藥署統計，112年通報檢出α-PiHP有2788件，較110年115件增加24倍，113年1至9月已檢出2523件。

刑事局調查，以卡西酮類毒品為主的混合毒包查獲量大增，112年查獲25萬7899包，較111年16萬735包增加60.45％，113年1至9月查獲混合毒品包21萬7174包，較去年同期19萬7290包增加10.08％，足見卡西酮類毒品危害甚大。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

電子煙受眾多為年輕人，其中含有麻醉藥物依托咪酯（Etomidate）的「喪屍菸彈」毒駕事件頻傳，引起政府與民眾關注。圖／本報資料照片
電子煙受眾多為年輕人，其中含有麻醉藥物依托咪酯（Etomidate）的「喪屍菸彈」毒駕事件頻傳，引起政府與民眾關注。圖／本報資料照片

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