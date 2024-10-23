七期豪宅虐死新北男錄影外流 嫌犯：讓你知道人間地獄

台中市西屯區七期豪宅19日傳出許姓男子死亡案，疑因金錢糾紛，遭劉姓男子等4人虐死，檢警在20日陸續查緝涉案劉姓男子等4人到案，檢方以劉等3人涉殺人等罪，聲請羈押禁見獲准，涉案少年責付。今天網路社群流傳，當時許男被劉等人施虐時的錄影，長約3分多鐘，其中涉案人還嗆「讓你知道什麼叫人間地獄」等語，畫面怵目驚心。

新北市許姓男子在19日被劉姓男子等人在台中市七期豪宅虐死，當時施虐的影片今天在網路社群「黑色豪門企業」流傳，影片長約3分多鐘。

影片中許手腳被綑綁，倒臥在地，全身有傷，不過錄影的歹徒，仍拿出電擊棒、空氣槍，揚言「我是變態、欠錢要不要還」、「你惹錯人了」、「今天送你上公海、去柬埔寨、去公海割器官，讓你知道什麼叫人間地獄」，影片最後，許男不堪折磨倒地，涉案歹徒還嗆「放心，這麼壯不會死，又在裝死了」等語，影片才結束。

經查，許姓死者因與劉姓男子（32歲）有毒品、債務糾紛，因多次向許追討欠款不成，夥同劉姓（37歲）、石姓（19歲）及林姓少年等人，將許約到住家，拘禁於屋內施暴致死。

全案19日經警方報請台中地檢署真股檢察官指揮偵辦後，另名共犯迅速在16小時內查緝到案，全案依私行拘禁致死、殺人、毒品防制條例等罪，20日移送台中地檢署偵辦。