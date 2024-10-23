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影／新加坡人被騙...追台中洗錢王過手54億 豪宅抽屜藏鉅款

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

刑事局3年前接獲情資，新加坡人遭詐17萬元，證據指向台人涉案，檢警先在台中西屯一間透天厝，抓到黃男等11名詐欺機房成員，經數位採證手機等扣案物，去年查獲吳姓金主等人，發現吳經手洗錢贓款高達54億元，其豪宅更衣室抽屜內，藏有近5000萬元現金，全被查扣，吳以100萬元交保，檢方近日依洗錢等罪起訴。

刑事局在2021年間接獲新加坡聯絡官情資，有新加坡人被詐騙17萬元，調查證據顯示，恐有台灣人涉案，全案由電偵大隊二隊接手偵辦，同年9月間，先根據相關電信偵查資料，循線查獲涉案黃姓男子（34歲）等11人，其中黃等6人遭檢方聲押獲准。

電偵大隊二隊與刑事局國際科、台中市刑大科偵隊、第四、第六警分局成立專案小組，報請台中地檢署檢察官指揮，持續針對扣案手機、平板電腦採證，清查相關金流。

去年5月鎖定該集團的劉姓會計（32歲）身分，收網抓人，查扣手機10支、銀行存摺13本、金融提款與信用卡33張、冷錢包2張、電腦主機與隨身碟、點鈔機、房屋買賣契約、建物所有權狀、現金342萬元等贓證物。

檢警再根據劉的電腦、手機採證，分析加密貨幣錢包金流，確認吳姓金主（32歲）身分，去年9月在西屯區青海路一棟豪宅內，拘提吳到案，另在吳豪宅更衣室的衣櫃抽屜內，查獲4981萬400元、美金1萬9900元（合台幣約63萬元），以及手機29支、筆電4台、電腦1台等涉案證物。

吳姓金主經營水房，以與特定幣商進行場外交易，將詐騙贓款兌換成泰達幣（USDT），今年1月起至9月止，經手洗錢總金額達54億餘元，從中抽取6至8%不等獲利，估計不法獲利超過3億元，全案警詢後依詐欺、洗錢、組等罪，移送台中地檢署偵辦，吳獲100萬元交保，檢方近日偵結，依洗錢等罪，起訴吳等10人，全案由台中地院審理中。

檢警初步清查，此案有31名被害人，財損金額逾台幣5433萬元、美金6.5萬元、港幣113萬餘元。

刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房，3年前出動特警攻堅破窗，先抓黃姓男子的詐騙機房。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房，3年前出動特警攻堅破窗，先抓黃姓男子的詐騙機房。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房，3年前出動特警攻堅破窗，先抓黃姓男子的詐騙機房。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房，3年前出動特警攻堅破窗，先抓黃姓男子的詐騙機房。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房，查扣現金5000多萬元、手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房，查扣現金5000多萬元、手機、電腦等贓證物。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房。圖／刑事局電偵大隊二隊提供
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房。圖／刑事局電偵大隊二隊提供
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房，吳在豪宅更衣室的衣櫃內，藏有近5000萬元現金。記者陳宏睿／翻攝
刑事局電偵大隊二隊破獲吳姓金主的洗錢水房，吳在豪宅更衣室的衣櫃內，藏有近5000萬元現金。記者陳宏睿／翻攝

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